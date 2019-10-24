英國貨櫃39屍案 駕駛也很驚「平常載的是餅乾和蘑菇」

2019-10-24 22:10 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ／即時報導



25歲北愛爾蘭貨櫃車駕駛羅賓森，因涉嫌謀殺被英國警方逮捕。（取自英國每日郵報） 分享 facebook 英格蘭艾塞克斯郡發生貨櫃39死命案，死者全為中國大陸籍，震驚英國。警方逮捕25歲的北愛爾蘭駕駛羅賓森，他表示，打開貨櫃要拿文件時才發現裡頭有屍體。

羅賓森駕駛拖車頭從愛爾蘭都柏林出發，22日由威爾斯的霍利希德入境英國，23日凌晨一時五分，拉了貨櫃離開港口。開到工業園區後，羅賓森下車打開貨櫃要拿文件時才發現成堆的屍體，立刻通報救護單位，救護單位再通報警方到場。

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北愛警方24日突擊搜索三個地點，包括羅賓森的住處；和羅賓森同住的父母看社群網站才知兒子被捕，非常震驚。羅賓森表示，他平常載的貨櫃裝的都是餅乾和蘑菇，當下發現屍體時冷凍功能是開著的。他的友人堅稱羅賓森是個好人，與此案無關。