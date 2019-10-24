英國貨櫃屍案 中駐英大使館發布聲明核實確認

2019-10-24 21:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張運祥 ╱即時報導



英國埃塞克斯郡一輛貨車內，被發現藏有39具屍體。圖／取自路透社 分享 facebook 中國駐英國大使館在獲悉埃塞克斯郡貨櫃事件後發佈聲明，「我們以沉重的心情看到英國媒體關於埃塞克斯郡發現39人死亡的報導，正與英國警方聯繫，核實確認相關情況。」

初步跡象表明，死者中有38人是成年人，1人為青少年。但警方並未透露車上是否有任何生還者。

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據央視新聞、中國日報微博消息，據英國媒體報導，英國警方確認貨車內的39具屍體都為中國人後，正在對一個愛爾蘭人口販賣團夥展開調查。

【中央社／台北24日電】

外媒報導一輛英國貨櫃車被發現有39具屍體，經確認死者均為中國人，消息震驚中國大陸。中國當局已指示駐外使館進行查證，目前仍未正式確認死者是否為中國公民。

綜合陸媒報導，中國駐英大使館發言人今天傍晚發表聲明說，以沉重的心情看到英國媒體關於艾塞克斯（Essex）發現39人死亡的報導，正與英國警方聯繫，核實確認相關情況。

中國駐比利時大使館也發表聲明稱，高度關注有關在英國發現39具中國公民屍體貨車案件的報導，已要求比利時警方等相關部門展開全面調查。使館將密切跟蹤案件調查進展情況。

據報導，被發現內有39具屍體的冷凍貨櫃是由比利時濟布魯治（Zeebrugge）出發，跨海抵達英國艾塞克斯。

外媒指39名死者為中國人，消息傳回中國大陸，引發陸民震驚表示難以置信，許多人留言要求英方給中國一個說法，相關新聞一度登上微博熱搜榜第一名。

陸媒回顧過往新聞指出，如果本案死者真的是大陸偷渡客，這並非是在英國發生的第一次慘劇。

報導指出，2000年，英國多佛港（Dover）一個同樣來自比利時的貨櫃，被發現裡面有58人已窒息死亡，2人倖存；他們都是來自福建省的偷渡客，事後被稱為「多佛慘案」。

2004年，23名從中國偷渡來的非法勞工在英格蘭西北部的莫克姆灣（Morecambe Bay）拾貝時，被突來的漲潮捲入海中溺斃。