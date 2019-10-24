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英國貨櫃39屍案 駕駛也很驚「平常載餅乾和蘑菇」

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英國貨櫃屍案 陸籍死者31男8女可能是凍死

2019-10-24 21:01聯合報 編譯莊蕙嘉／即時報導

英國警方和鑑識人員在貨櫃車四周蒐證。（路透）
英國警方和鑑識人員在貨櫃車四周蒐證。（路透）
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英國一輛貨櫃車內23日發現39具遺體，24日證實皆為中國大陸籍，令英國及大陸當局相當震驚。

英國警方表示，死者包括31名男性及8名女性，其中一名女性相當年輕，或為剛成年。

發現死者之處是一只冷櫃貨櫃，運轉時可低達攝氏零下25度，不排除這些人凍死的可能性。

多佛港慘案翻版 英貨櫃死者全為中國籍

【中央社／倫敦24日專電】

震驚英國的冷凍貨櫃39人死亡案今天有新進展，39名死者全為中國籍。慘劇令人聯想到2000年英國多佛港貨櫃58人死亡事件，死者同樣來自中國。

被發現內有39具屍體的冷凍貨櫃由比利時濟布魯治（Zeebrugge）出發，跨海抵達英國艾塞克斯（Essex）的泰晤士河港口柏佛利特（Purfleet）。貨櫃在23日凌晨12時30分抵達集運中心，過了35分鐘，駕駛羅賓森（Mo Robinson）於凌晨開著貨櫃車頭把貨櫃拖走。

約在凌晨1時30分，停在華特格雷德工業園區（Waterglade Industrial Park）的冷凍貨櫃內發現39具屍體，死者為38名成人和一名青少年。「太陽報」（The Sun）報導，死者為31男8女。

英國警方尚未說明死因和貨櫃內狀況，但冷凍貨櫃最低溫可能達到攝氏零下25度。

「太陽報」報導，羅賓森當時想完成文件工作，打開貨櫃門發現屍體，立刻通報警方與救護單位。

羅賓森隨後遭逮補，北愛爾蘭警方也加入調查，昨晚突襲2處民宅，國家打擊犯罪局（National Crime Agency）調查有犯罪組織可能涉案。

英國廣播公司（BBC）報導，北愛議員柏利（Paul Berry）指出，羅賓森家族居住的村子對他涉案感到震驚，羅賓森的父親昨天由網路得知兒子被捕。柏利表示，當地社群希望羅賓森未涉案，是無辜的，這得仰賴艾塞克斯警方調查，事件將交專家研判。

比利時聯邦檢察官也已展開調查，將集中追查背後組織及運輸貨櫃的其他人士。

檢察部門發言人表示，貨櫃是在22日下午2時29分抵達比利時濟布魯治，接著離開運往艾塞克斯，暫無法得知受害者何時進入貨櫃，及是否在比利時進入貨櫃。

事件涉及歐洲多國，貨櫃登記國籍是保加利亞。保國外交部門證實，登記地點在保加利亞的瓦那（Varna），登記公司屬於一名愛爾蘭籍人士。

這起事件令人聯想到2000年，同樣發生在英國，58名中國偷渡客陳屍貨櫃事件。

2000年6月18日，英國警方在肯特郡（Kent）多佛港（Dover）一節貨櫃中發現54男4女、58具屍體，死因為窒息。當時貨櫃也是從比利時濟布魯治運抵英國，當年有2名男性倖存者。

死亡貨櫃的排氣孔在濟布魯治登上貨輪之前被關上，死者在窒息死亡前曾大力敲打求救。

運送貨櫃的荷蘭籍司機瓦克爾（Perry Wacker）在2001年4月被判處14年有期徒刑，另有7人之後在荷蘭因同案被判刑。

英國
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