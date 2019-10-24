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737 Max失事慘跌 波音拚明年復飛

2019-10-24 19:34台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導

波音受到737 Max連續失事影響，股價與商譽一落千里，因此力拚要在2020年初...
波音受到737 Max連續失事影響，股價與商譽一落千里，因此力拚要在2020年初安全復飛。（photo by Wikimedia）
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波音最新的旗艦機737 Max因為接連失事遭罕見全球禁飛，除了商譽重傷外，財報也慘澹無光。波音因此致力於修補737 Max的設計瑕疵，希望能在明年獲得復飛許可。但外媒認為，波音除了要解決技術層面，還有賠償、信任等問題，恐沒這麼容易走出陰霾。

根據《英國廣播公司》報導，波音737 Max機型因為在去年和今年發生兩起全機墜毀的事故，且造成大量死亡，因此罕見地遭到全球禁飛。波音方面則盡全力修復737 Max，希望將公司的損害降到最低。

針對事故的調查，全都將矛頭指向737 Max的操控特性增益系統MCAS。為了避免飛機失速墜落，MCAS系統能自動感測飛機相關數據，並自動強制將飛機機頭下壓。兩起事故則疑似因為數據判讀有誤，因此在正常狀況下不斷將機頭下壓，才會導致失事。波音則表示，已經進行軟硬體上的更新，並認為政府單位應會在明年年初點頭同意復飛。

但《彭博》指出，波音目前仍須面臨許多問題，復飛只是其中一環。民調顯示，近20%的民眾在復飛前6個月會避免搭乘737 Max，更有40%的人表示寧願搭貴一點或較不方便的飛機。

《彭博情報》則估計，波音在美國的訴訟賠償恐高達10億美金。波音也早在4月份因為無法評估財損，因此放棄估計2019年的營運成長預估。至截稿為止，波音的股價相較3月10日第二架飛機失事之時，已經下跌了20%。目前737 Max系列全球共有4, 400多台訂單，波音已經出貨387台，各家航空公司則正在觀望是否要取消訂單。

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波音事故修復
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