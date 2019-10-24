澳籍維族男童續困新疆 專家：恐陷中國「人質外交」

2019-10-24 18:45 德國之聲 德國之聲中文網



兩歲的魯特飛是一名澳大利亞籍的維吾爾男童，而他自出生便跟母親納迪拉 (Nadila Wumaier) 受困於中國的新疆自治區。 魯特飛的父親沙丹 (Sadam Abudusalamu) 也是澳大利亞公民，他今年七月透過多家國際媒體的訪問，分享自己兩年多來如何透過各種管道，試圖讓他的妻兒到澳洲與他團聚。

相關媒體報導也迫使澳大利亞政府開始針對這個案例與中國政府進行交涉。 澳大利亞駐北京使館七月中與中國外交部領事事務部長會面，針對魯特飛的案例進行會晤。 八月初，澳大利亞外長佩恩 (Marise Ann Payne) 在曼谷與高階中國外交官會面時，也提起了魯特飛受困新疆的事情。 而佩恩九月在紐約與中國外交部長王毅碰面時，第三次提起這個議題。

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佩恩透過書面聲明響應澳大利亞廣播公司訪問時強調：「我們多次在不同場合正式要求中國政府讓納迪拉與魯特飛到澳洲與沙丹團聚，目前我們仍堅持相同的訴求。 」

雖然中國政府七月中表示如果澳大利亞透過雙邊渠道向中國提供相關信息的話，中國會提供必要的協助。 中國外交部发言人耿爽7月17日在例行記者會上說：「長期以來，我們一直是這麼做的。 」但澳大利亞廣播公司報導，據他們了解，中國政府近期改變說法，堅稱因為魯特飛擁有雙重國籍，所以這個案例涉及中國內政。

澳大利亞的新疆議題專家雷國俊 (James Leibold) 向澳大利亞廣播公司表示，中國政府可能打算利用魯特飛的案件來打擊澳大利亞政府。 澳大利亞政府過去幾年針對中國滲透的議題，通過了幾個法案，包含禁止中國通訊巨頭華參與澳大利亞的5G網絡建設競標，而這些動作引起中方不滿。

雷國俊說：「我認為中國政府的做法基本上是所謂的『人質外交』，也就是利用特定案例來向批評其特定政策或不願配合的國家施壓。 中澳兩國的關系過去五年來確實逐漸惡化，雙邊關系目前甚至降到數十年來的最低點。 」

他向澳廣表示，中國並不是只對澳大利亞施行「人質外交」的策略。 中國政府在加拿大於溫哥華機場逮補華為財務長孟晚舟後，也以危害國家安全名義逮捕並關押了兩名加拿大人，至今未釋放。

此外，根據位於美國華府的「維吾爾人權項目」(Uyghut Human Rights Project) 八月发布的一份報告顯示，中國政府透過通訊軟件或電子郵件向流亡美國的維吾爾人施壓， 威脅如果他們持續公開批評中國的新疆再教育營政策的話，中國政府將會把他們的家人關進再教育營。 根據該報告統計，中國政府以每天或每周威脅的頻率來向這些流亡的維吾爾人施壓。

遙遙無期的團聚

過去兩年，沙丹都只能透過視頻與他的兒子魯特飛互動。 當國際媒體開始關注魯特飛的案例後，沙丹曾短暫的認為或許中國政府會在輿論壓力下讓他們一家人團聚，但在澳廣播出紀錄這個案例的節目後，新疆當地的警局立即傳召他的妻子納迪拉。 他告訴德國之聲：「節目播出的隔天，納迪拉透過訊息告訴我她被當地警局傳召了。 她說如果她不幸因此被警察關押的話，我必須好好照顧自己。 我當下非常的擔憂，因為我不知道她會不會再度被關進再教育營。」

雖然納迪拉三小時後便被釋放，但她說警察警告她如果沙丹繼續公開談論魯特飛受困新疆一事的話，納迪拉的安危可能因此受威脅。 沙丹向德國之聲表示，警察還不斷要求納迪拉提供沙丹的澳大利亞護照編號、澳大利亞的住址及其他信息。 他說：「雖然我現在住在澳大利亞，但我覺得自己無時無刻都被中國政府監控，而來自中國政府的威脅也無所不在。 」

對於中國政府無意在短期內放行一事，沙丹告訴德國之聲，過去兩年多來的轉折，讓他在面對中國政府時，感到十分無力。 他說：「我很憤怒，但在面對中國政府的威脅時，我的無力感漸漸加深。」

人權觀察的澳大利亞分部主任皮爾森 (Elaine Pearson) 認為，中國政府運用一個兩歲男童執行「人質外交」的做法必須受到強烈譴責，而她也呼籲中國政府立即放行，讓魯特飛與納迪拉能盡快到澳洲與沙丹團聚。 她告訴德國之聲：「中國政府一方面強調這件事『攸關內政』，但又同時以這種手段威脅住在澳大利亞與其他國家的維吾爾人。 澳大利亞政府應該設法派人前往新疆去協助魯特飛與納迪拉離開新疆。」

【 本文章由德國之聲授權提供】