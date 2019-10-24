親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

管浩鳴：理律事務所將為陳同佳打官司

克國准入申根區 歐盟籲實現移民承諾

2019-10-24 18:43台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

克羅埃西亞通過審查加入申根區。圖為一處申根區標誌。（photo by Wikim...
克羅埃西亞通過審查加入申根區。圖為一處申根區標誌。（photo by Wikimedia）
分享
睽違5年終於成為申根區一員！歐盟日前通過克羅埃西亞加入「申根區」決議，歐盟執委表示，申請國須通過嚴格審查，因無邊界限制容易帶來安全問題，也呼籲各申根成員國保持責任感。克羅埃西亞於2013年加入歐盟後便提出加入申根區申請。

克國入申根區

根據《歐洲新聞台》報導，歐盟執委會日前通過決議，克羅埃西亞將加入開放邊界的「申根區」，這座巴爾幹半島國家提出申請後，歷經4年之久的審核，終於順利成為申根一員。

「申根區讓加入國家享有無邊界自由及特權，但相對的，成員國也要負起相當程度的責任，因此必須認真審核申請國。」希臘籍歐盟移民執委阿福拉莫波羅斯指出，保加利亞及羅馬尼亞也在等待申請通過，而上述國家必須對移民政策及安全議題做出承諾及改善。

風險與優點

據《路透社》報導，克羅埃西亞於2013年正式成為歐盟的成員，但加入申根區必須另外通過歐盟的資格審核，包括申請國是否有效控管國家邊界等，此標準因2015年的移民危機尤其受重視。

阿福拉莫波羅斯說：「克羅埃西亞符合各項規定，已經做好加入申根區的準備。」加入申根區一舉，預期將對克羅埃西亞帶來經濟上的助益，包括觀光業的成長及提升1/5的出口量，且克羅埃西亞國民於歐洲各成員國穿梭時，不必再受到邊界檢查。

【更多精采內容，詳見

歐盟西亞移民
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

英國貨車驚現39屍案 證實都為中國人

2019-10-24 18:09

一帶一路漫畫惹議 馬國內政部正式查禁

2019-10-24 16:59

俄羅斯敘北部署憲兵 深化中東地區影響力

2019-10-24 17:05

伊力哈木‧土赫提 獲頒2019年薩哈羅夫獎

2019-10-24 18:45

澳籍維族男童續困新疆 專家：恐陷中國「人質外交」

2019-10-24 18:45

南韓總理：韓日外交對話 儘速化解緊繃關係

2019-10-24 18:33

土國庫德族受歧視 種族攻擊加深仇恨

2019-10-24 18:18

影／南韓法務部前部長之妻被捕 檢方磨刀霍霍向曹國

2019-10-24 17:32

烏克蘭醜聞：共和黨人沖擊聽證會場所

2019-10-24 16:34

烏克蘭人民公僕陷貪腐醜聞 國會上演測謊秀

2019-10-24 15:41

土耳其承諾在敘北永久停火 川普宣布解除制裁

2019-10-24 14:30

提高影響力 普亭俄非峰會獻殷勤

2019-10-24 14:14

南非黑白再對立 黑人民主黨領袖辭職

2019-10-24 13:30

英國死亡貨櫃車：移民偷渡？車中發現39具遺體、司機已被捕

2019-10-24 13:02

泰王廢妃後 又開除6名違紀失職王室官員

2019-10-24 11:23

普亭辦首屆俄非高峰會 力求提升莫斯科影響力

2019-10-24 11:19

俄土簽協議 敘利亞民主力量感謝俄化解百姓戰禍

2019-10-24 11:04

五大石油巨頭花2.5億遊說歐盟 影響氣候變遷因應措施

2019-10-24 10:49

加執政黨國會未過半 杜魯道不計劃組聯合政府

2019-10-24 10:28

英國料將延後脫歐 提前大選成為下一個焦點

2019-10-24 10:10

南韓前法務部長曹國妻涉多案 法院批准逮捕

2019-10-24 09:15

天災級的英國人禍：歐盟如何接招「無協議脫歐」災難？

2019-10-24 08:30

蒲亭召開俄非峰會 戰略轟炸機遠赴南非秀實力

2019-10-24 03:51

土耳其承諾在敘北永久停火 川普宣布解除制裁

2019-10-24 02:14

普亭大勝利！俄土共管敘國北部

2019-10-24 00:57

月底脫歐夢碎 強生恐直推大選

2019-10-24 00:57

金剛山南韓設施金正日籌建 為何金正恩喊拆？

2019-10-24 00:57

貨櫃車39具遺體命案 英相強生深感震驚

2019-10-23 23:15

中國拘留日本教授 安倍施壓王岐山要求回應

2019-10-23 22:19

智利騷亂：和諧背後的社會不公

2019-10-23 22:17

土石流來襲 多虧喵星人義大利夫妻逃死劫

2019-10-23 21:22

貨櫃車驚見39具屍體 英警方研判來自保加利亞

2019-10-23 19:46

俄羅斯與土耳其瓜分敘利亞 美軍撤離成敗方

2019-10-23 19:34

世維會柏林辦公室揭幕 駐德代表謝志偉聲援維吾爾人權

2019-10-23 18:57

施工會議中心發生大火 紐西蘭堅持2021年辦APEC

2019-10-23 18:55

樂天集團名譽會長辛格浩病重 獲准監外執行6個月

2019-10-23 18:52

印尼：波音737MAX設計缺陷 釀獅航空難

2019-10-23 18:49

最年輕孕婦僅10歲 菲發起停止孩童生育行動

2019-10-23 18:42

Go-Jek創辦人成教育文化部長 印尼新內閣展改革雄心

2019-10-23 18:14
看更多

熱門文章

22歲殺人案嫌犯「美到變網紅」 吸22萬粉絲逃死刑

2019-10-24 09:24

英國貨車驚現39屍案 證實都為中國人

2019-10-24 18:09

人類該還給「塑膠袋」清白了？發明者之子還原感人真相

2019-10-24 08:54

洛杉磯大危機！街上滿是遊民石塊糞便 川普卻幸災樂禍...

2019-10-24 10:00

女孩子一個人別去！全球單身旅行最危險的10大國家

2019-10-24 08:40

貨櫃車驚見39具屍體 英警方研判來自保加利亞

2019-10-23 19:46

泰王廢妃後 又開除6名違紀失職王室官員

2019-10-24 11:23

土耳其承諾在敘北永久停火 川普宣布解除制裁

2019-10-24 02:14

俄羅斯與土耳其瓜分敘利亞 美軍撤離成敗方

2019-10-23 19:34

削減成本奏效 特斯拉上季意外獲利盤後股價飆

2019-10-24 07:34

英國婦女逛博物館 經過熱成像攝影機測出乳癌

2019-10-23 19:35

你累了嗎？川普說要在科羅拉多州築牆 網民熱嘲

2019-10-24 08:50

燃煤發電廠大失血！歐洲今年虧損2千多億

2019-10-24 09:57

福特下調全年獲利預期 新SUV市況差拖累上季業績

2019-10-24 08:57

3女童與「245隻動物」同住超髒垃圾屋 父母與小三被控虐待兒童

2019-10-24 12:28

和生理時鐘同步 降血壓藥睡前吃效果更好

2019-10-23 21:55

中國拘留日本教授 安倍施壓王岐山要求回應

2019-10-23 22:19

美大使作證 川普為私利施壓烏克蘭

2019-10-24 00:57

月底脫歐夢碎 強生恐直推大選

2019-10-24 00:57

西點軍校失蹤亞裔學員亡 疑自轟陳屍校園地下室

2019-10-24 13:22

衰退何時來？美官員按城市歲入歲出預測：最快明年

2019-10-24 10:20

圍堵中國野心 美商務部下月將公布限制3技術出口

2019-10-24 17:36

川普彈劾案作證／泰勒「真正愛國者」 兩黨官員都讚

2019-10-24 00:57

影／臉書不查核政治廣告！議員尖銳質問 祖克柏這樣回

2019-10-24 14:13

貨櫃車39具遺體命案 英相強生深感震驚

2019-10-23 23:15

美股走高 德儀財測拖累晶片股 費半重挫1.9%

2019-10-24 07:27

土石流來襲 多虧喵星人義大利夫妻逃死劫

2019-10-23 21:22

普亭大勝利！俄土共管敘國北部

2019-10-24 00:57

Google號稱創下量子霸權里程碑 IBM質疑

2019-10-24 00:09

東京車展25日登場 新型電動概念車酷炫

2019-10-24 02:22

美副總統將演說談中國 學者盼多提與台積極關係

2019-10-24 04:24

IMF：亞洲經濟成長放緩 比預期慘

2019-10-24 00:09

蒲亭召開俄非峰會 戰略轟炸機遠赴南非秀實力

2019-10-24 03:51

Google遭控開發間諜工具 監控內部員工異議

2019-10-24 10:42

動物標本多是雄性 疑與男性主導採集有關

2019-10-23 21:16

對美釋善意 陸喊禁強制外企技轉

2019-10-24 00:12

一帶一路漫畫惹議 馬國內政部正式查禁

2019-10-24 16:59

英國39死偷渡客 全是中國大陸人

2019-10-24 18:09

律師狂語：川普在紐約第五大道殺人 也不能起訴

2019-10-24 13:43

韓國將辦史上首次18禁考試 高分者可獲「性愛資格證」

2019-10-24 16:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top