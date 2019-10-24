克國准入申根區 歐盟籲實現移民承諾
2019-10-24 18:43台灣醒報 記者施凱文╱台北報導
睽違5年終於成為申根區一員！歐盟日前通過克羅埃西亞加入「申根區」決議，歐盟執委表示，申請國須通過嚴格審查，因無邊界限制容易帶來安全問題，也呼籲各申根成員國保持責任感。克羅埃西亞於2013年加入歐盟後便提出加入申根區申請。
克國入申根區
根據《歐洲新聞台》報導，歐盟執委會日前通過決議，克羅埃西亞將加入開放邊界的「申根區」，這座巴爾幹半島國家提出申請後，歷經4年之久的審核，終於順利成為申根一員。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
「申根區讓加入國家享有無邊界自由及特權，但相對的，成員國也要負起相當程度的責任，因此必須認真審核申請國。」希臘籍歐盟移民執委阿福拉莫波羅斯指出，保加利亞及羅馬尼亞也在等待申請通過，而上述國家必須對移民政策及安全議題做出承諾及改善。
風險與優點
據《路透社》報導，克羅埃西亞於2013年正式成為歐盟的成員，但加入申根區必須另外通過歐盟的資格審核，包括申請國是否有效控管國家邊界等，此標準因2015年的移民危機尤其受重視。
阿福拉莫波羅斯說：「克羅埃西亞符合各項規定，已經做好加入申根區的準備。」加入申根區一舉，預期將對克羅埃西亞帶來經濟上的助益，包括觀光業的成長及提升1/5的出口量，且克羅埃西亞國民於歐洲各成員國穿梭時，不必再受到邊界檢查。
【更多精采內容，詳見】
留言