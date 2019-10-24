伊力哈木‧土赫提 獲頒2019年薩哈羅夫獎

2019-10-24 18:45 德國之聲 德國之聲中文網



10月24日，歐洲議會宣布，2019年薩哈羅夫思想自由獎獲得者為中國維吾爾經濟學者、人權捍衛者伊力哈木‧土赫提（Ilhan Tohti）。

伊力哈木‧土赫提曾為北京中央民族大學經濟學院講師、"維吾爾在線"網站的創辦人和站長，2014年被中國法院"分裂國家"罪名判處無期徒刑，現在仍在監獄服刑。

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今天看來，2014年9月對這位北京經濟學教授作出的這一極不尋常的嚴厲判決是對新疆地區維吾爾族加強迫害的先聲。據估計，約有近百萬維族人被強制送入再教育營，引发全球憤怒。

歐洲議會官方網站在伊力哈木‧土赫提的提名介紹中寫道："在過去的二十多年中，他為促進維吾爾人與漢人之間的對話與理解做出了堅持不懈的努力。"

這是繼2016年之後，伊力哈木‧土赫提第二次獲得薩哈羅夫獎的提名。

9月中旬，歐洲議會復興黨聯盟发表提名公告，聯盟主席喬洛什（Dacian Julien Cioloș ）表示伊力哈木•土赫提溫和與和解的聲音充分體現了哈薩羅夫獎的精神。歐洲復興黨通過此一提名支持他爭取維吾爾人權和自由的斗爭。

伊力哈木•土赫提曾獲2014年芭芭拉•戈德史密斯自由寫作獎、2016年馬丁•恩納爾斯人權捍衛者獎和2019年獲得哈維爾人權獎。

今年的薩哈羅夫思想自由獎候選人/團體還有來自巴西的女權主義者、人權捍衛者馬裡耶勒•佛朗哥（Marielle Franco）、原住民領導人和環保主義者勞尼•麥修戴爾（Raoni Metuktire）以及環保主義者、人權捍衛者克勞德麗斯•席爾瓦•多斯•桑托斯（Claudelice Silva dos Santos），來自肯尼亞的5名青少年Stacy Owino、Cynthia Otieno、Purity Achieng、Mascrine Atieno和Ivy Akinyi創建的組織“修復者”（The Restorers），他們研发應用程序i-Cut為被強制割禮的女性提供醫療和法律援助。

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薩哈羅夫思想自由獎由歐洲議會於1988年12月設立，表彰為捍衛人權及思想自由而做出努力和犧牲的個人和組織。獲獎者包括南非的曼德拉、阿根廷的"五月廣場母親"和巴基斯坦的馬拉拉等人權捍衛人士或團體。中國異議人士、民主斗士魏京生和胡佳分別於1996年和2008年獲頒此獎。

張平/達揚 （德新社 等綜合報道）

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