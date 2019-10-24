親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

管浩鳴：理律事務所將為陳同佳打官司

英國39死偷渡客 全是中國大陸人

2019-10-24 18:09聯合報 編譯莊蕙嘉／即時報導

英國警方23日凌晨1時40分在艾塞克斯郡格雷斯市的一座工業園區查獲一輛來自保加利亞的貨櫃車，在車內發現39具屍體。英國廣播公司24日報導，這些死者全是中國大陸籍。

這輛貨櫃車從比利時澤布呂赫港渡海進入英國，警方說拖車頭來自北愛爾蘭，貨櫃則來自保加利亞。保加利亞警方指出，貨櫃註冊在一家公司名下，負責人是愛爾蘭籍。

比利時聯邦檢察官辦公室表示已著手調查此案，稱這只貨櫃22日下午2時半抵達澤布呂赫，當天下午離港，23日凌抵達英國。

25歲的北愛爾蘭籍駕駛羅賓森因涉嫌謀殺被捕，警方正訊問他。北愛警方也突擊搜索兩戶民宅，懷疑此案和犯罪組織有關。

警察及鑑識人員23日在發現屍體的貨櫃車蒐證。（路透）
警察及鑑識人員23日在發現屍體的貨櫃車蒐證。（路透）
分享

英國愛爾蘭比利時
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

一帶一路漫畫惹議 馬國內政部正式查禁

2019-10-24 16:59

俄羅斯敘北部署憲兵 深化中東地區影響力

2019-10-24 17:05

伊力哈木‧土赫提 獲頒2019年薩哈羅夫獎

2019-10-24 18:45

澳籍維族男童續困新疆 專家：恐陷中國「人質外交」

2019-10-24 18:45

克國准入申根區 歐盟籲實現移民承諾

2019-10-24 18:43

南韓總理：韓日外交對話 儘速化解緊繃關係

2019-10-24 18:33

土國庫德族受歧視 種族攻擊加深仇恨

2019-10-24 18:18

影／南韓法務部前部長之妻被捕 檢方磨刀霍霍向曹國

2019-10-24 17:32

烏克蘭醜聞：共和黨人沖擊聽證會場所

2019-10-24 16:34

烏克蘭人民公僕陷貪腐醜聞 國會上演測謊秀

2019-10-24 15:41

土耳其承諾在敘北永久停火 川普宣布解除制裁

2019-10-24 14:30

提高影響力 普亭俄非峰會獻殷勤

2019-10-24 14:14

南非黑白再對立 黑人民主黨領袖辭職

2019-10-24 13:30

英國死亡貨櫃車：移民偷渡？車中發現39具遺體、司機已被捕

2019-10-24 13:02

泰王廢妃後 又開除6名違紀失職王室官員

2019-10-24 11:23

普亭辦首屆俄非高峰會 力求提升莫斯科影響力

2019-10-24 11:19

俄土簽協議 敘利亞民主力量感謝俄化解百姓戰禍

2019-10-24 11:04

五大石油巨頭花2.5億遊說歐盟 影響氣候變遷因應措施

2019-10-24 10:49

加執政黨國會未過半 杜魯道不計劃組聯合政府

2019-10-24 10:28

英國料將延後脫歐 提前大選成為下一個焦點

2019-10-24 10:10

南韓前法務部長曹國妻涉多案 法院批准逮捕

2019-10-24 09:15

天災級的英國人禍：歐盟如何接招「無協議脫歐」災難？

2019-10-24 08:30

蒲亭召開俄非峰會 戰略轟炸機遠赴南非秀實力

2019-10-24 03:51

土耳其承諾在敘北永久停火 川普宣布解除制裁

2019-10-24 02:14

普亭大勝利！俄土共管敘國北部

2019-10-24 00:57

月底脫歐夢碎 強生恐直推大選

2019-10-24 00:57

金剛山南韓設施金正日籌建 為何金正恩喊拆？

2019-10-24 00:57

貨櫃車39具遺體命案 英相強生深感震驚

2019-10-23 23:15

中國拘留日本教授 安倍施壓王岐山要求回應

2019-10-23 22:19

智利騷亂：和諧背後的社會不公

2019-10-23 22:17

土石流來襲 多虧喵星人義大利夫妻逃死劫

2019-10-23 21:22

貨櫃車驚見39具屍體 英警方研判來自保加利亞

2019-10-23 19:46

俄羅斯與土耳其瓜分敘利亞 美軍撤離成敗方

2019-10-23 19:34

世維會柏林辦公室揭幕 駐德代表謝志偉聲援維吾爾人權

2019-10-23 18:57

施工會議中心發生大火 紐西蘭堅持2021年辦APEC

2019-10-23 18:55

樂天集團名譽會長辛格浩病重 獲准監外執行6個月

2019-10-23 18:52

印尼：波音737MAX設計缺陷 釀獅航空難

2019-10-23 18:49

最年輕孕婦僅10歲 菲發起停止孩童生育行動

2019-10-23 18:42

Go-Jek創辦人成教育文化部長 印尼新內閣展改革雄心

2019-10-23 18:14
看更多

熱門文章

22歲殺人案嫌犯「美到變網紅」 吸22萬粉絲逃死刑

2019-10-24 09:24

英國貨車驚現39屍案 證實都為中國人

2019-10-24 18:09

人類該還給「塑膠袋」清白了？發明者之子還原感人真相

2019-10-24 08:54

洛杉磯大危機！街上滿是遊民石塊糞便 川普卻幸災樂禍...

2019-10-24 10:00

女孩子一個人別去！全球單身旅行最危險的10大國家

2019-10-24 08:40

貨櫃車驚見39具屍體 英警方研判來自保加利亞

2019-10-23 19:46

泰王廢妃後 又開除6名違紀失職王室官員

2019-10-24 11:23

土耳其承諾在敘北永久停火 川普宣布解除制裁

2019-10-24 02:14

俄羅斯與土耳其瓜分敘利亞 美軍撤離成敗方

2019-10-23 19:34

削減成本奏效 特斯拉上季意外獲利盤後股價飆

2019-10-24 07:34

英國婦女逛博物館 經過熱成像攝影機測出乳癌

2019-10-23 19:35

你累了嗎？川普說要在科羅拉多州築牆 網民熱嘲

2019-10-24 08:50

燃煤發電廠大失血！歐洲今年虧損2千多億

2019-10-24 09:57

福特下調全年獲利預期 新SUV市況差拖累上季業績

2019-10-24 08:57

3女童與「245隻動物」同住超髒垃圾屋 父母與小三被控虐待兒童

2019-10-24 12:28

和生理時鐘同步 降血壓藥睡前吃效果更好

2019-10-23 21:55

中國拘留日本教授 安倍施壓王岐山要求回應

2019-10-23 22:19

美大使作證 川普為私利施壓烏克蘭

2019-10-24 00:57

月底脫歐夢碎 強生恐直推大選

2019-10-24 00:57

西點軍校失蹤亞裔學員亡 疑自轟陳屍校園地下室

2019-10-24 13:22

衰退何時來？美官員按城市歲入歲出預測：最快明年

2019-10-24 10:20

圍堵中國野心 美商務部下月將公布限制3技術出口

2019-10-24 17:36

川普彈劾案作證／泰勒「真正愛國者」 兩黨官員都讚

2019-10-24 00:57

影／臉書不查核政治廣告！議員尖銳質問 祖克柏這樣回

2019-10-24 14:13

貨櫃車39具遺體命案 英相強生深感震驚

2019-10-23 23:15

美股走高 德儀財測拖累晶片股 費半重挫1.9%

2019-10-24 07:27

土石流來襲 多虧喵星人義大利夫妻逃死劫

2019-10-23 21:22

普亭大勝利！俄土共管敘國北部

2019-10-24 00:57

Google號稱創下量子霸權里程碑 IBM質疑

2019-10-24 00:09

東京車展25日登場 新型電動概念車酷炫

2019-10-24 02:22

美副總統將演說談中國 學者盼多提與台積極關係

2019-10-24 04:24

IMF：亞洲經濟成長放緩 比預期慘

2019-10-24 00:09

蒲亭召開俄非峰會 戰略轟炸機遠赴南非秀實力

2019-10-24 03:51

Google遭控開發間諜工具 監控內部員工異議

2019-10-24 10:42

動物標本多是雄性 疑與男性主導採集有關

2019-10-23 21:16

對美釋善意 陸喊禁強制外企技轉

2019-10-24 00:12

一帶一路漫畫惹議 馬國內政部正式查禁

2019-10-24 16:59

英國39死偷渡客 全是中國大陸人

2019-10-24 18:09

律師狂語：川普在紐約第五大道殺人 也不能起訴

2019-10-24 13:43

韓國將辦史上首次18禁考試 高分者可獲「性愛資格證」

2019-10-24 16:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top