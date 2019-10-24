影／南韓法務部前部長之妻被捕 檢方磨刀霍霍向曹國
2019-10-24 17:32
聯合報 編譯周辰陽
╱即時報導
南韓法院24日裁定批准檢方申請，逮捕法務部前部長曹國之妻鄭敬心（音譯）。韓媒指出，檢方有可能受此激勵，傳喚曹國本人接受調查。
在東洋大學任教的鄭敬心被控涉嫌升學舞弊、違法參私募基金經營及湮滅證據等11項罪名。她前一天出庭前告訴記者，將誠實交代一切，委任律師則指鄭敬心將否認檢方一切指控，「主張法律上清白，不能視為犯罪」。
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韓媒此前報導鄭敬心被控偽造獎狀，協助女兒曹敏（音譯）投考醫學院研究所；在曹國擔任青瓦台民政首席秘書後不久，與子女違法投資10億韓元（折合約台幣2600萬元）到曹國堂姪控制的私募基金，並且涉嫌挪用公款。在檢方展開調查後，鄭敬心又涉嫌指使他人更換家中電腦的硬碟，並與曹國堂姪商議偽造私募基金運作資料。
法院審理後指鄭敬心涉嫌重大，也有湮滅證據之虞，同意檢方申請逮捕有其必要。至於委任律師提出鄭敬心被診斷出腦腫瘤及腦血管栓塞，則被法院認為不妨礙羈押。
曹國過去高唱機會平等，也是南韓總統文在寅的心腹愛將，被視為政壇明日之星，獲任命為法務部長以推動檢察改革政見。但女兒被揭發實習兩周就當上艱澀論文的第一作者，一家人開始醜聞連環爆，挺曹與反曹勢力則輪番大規模上街示威，曹國最終不敵輿論惡評，匆匆結束短短35天的部長生涯，事件也重創文在寅聲望。
媒體指南韓檢方懷疑鄭敬心的諸多犯行，曹國可能知情、甚至參與其中，包括買股資金有一部分來自他的帳戶，另外子女在他任職學術中心實習的證明也被懷疑可能造假，可能會讓他成為直接調查的對象。
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