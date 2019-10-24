親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

文曄併宣昶爆內線交易 檢調今約談公司高層

遊上海世博陸情治單位買單 前參謀長：純粹交朋友

影／南韓法務部前部長之妻被捕 檢方磨刀霍霍向曹國

2019-10-24 17:32聯合報 編譯周辰陽 ╱即時報導

南韓法院24日裁定批准檢方申請，逮捕法務部前部長曹國之妻鄭敬心（音譯）。韓媒指出，檢方有可能受此激勵，傳喚曹國本人接受調查。

在東洋大學任教的鄭敬心被控涉嫌升學舞弊、違法參私募基金經營及湮滅證據等11項罪名。她前一天出庭前告訴記者，將誠實交代一切，委任律師則指鄭敬心將否認檢方一切指控，「主張法律上清白，不能視為犯罪」。

韓媒此前報導鄭敬心被控偽造獎狀，協助女兒曹敏（音譯）投考醫學院研究所；在曹國擔任青瓦台民政首席秘書後不久，與子女違法投資10億韓元（折合約台幣2600萬元）到曹國堂姪控制的私募基金，並且涉嫌挪用公款。在檢方展開調查後，鄭敬心又涉嫌指使他人更換家中電腦的硬碟，並與曹國堂姪商議偽造私募基金運作資料。

法院審理後指鄭敬心涉嫌重大，也有湮滅證據之虞，同意檢方申請逮捕有其必要。至於委任律師提出鄭敬心被診斷出腦腫瘤及腦血管栓塞，則被法院認為不妨礙羈押。

曹國過去高唱機會平等，也是南韓總統文在寅的心腹愛將，被視為政壇明日之星，獲任命為法務部長以推動檢察改革政見。但女兒被揭發實習兩周就當上艱澀論文的第一作者，一家人開始醜聞連環爆，挺曹與反曹勢力則輪番大規模上街示威，曹國最終不敵輿論惡評，匆匆結束短短35天的部長生涯，事件也重創文在寅聲望。

媒體指南韓檢方懷疑鄭敬心的諸多犯行，曹國可能知情、甚至參與其中，包括買股資金有一部分來自他的帳戶，另外子女在他任職學術中心實習的證明也被懷疑可能造假，可能會讓他成為直接調查的對象。

南韓東洋大學教授、前法務部長曹國之妻鄭敬心23日離開首爾中央地方法院。法官24日...
南韓東洋大學教授、前法務部長曹國之妻鄭敬心23日離開首爾中央地方法院。法官24日裁定批准檢方申請，逮捕涉嫌升學舞弊、違法參私募基金經營及湮滅證據等11項罪名的鄭敬心，媒體指檢方接下來可能將曹國本人列為直接調查對象。美聯社
分享

南韓文在寅實習
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

一帶一路漫畫惹議 馬國內政部正式查禁

2019-10-24 16:59

俄羅斯敘北部署憲兵 深化中東地區影響力

2019-10-24 17:05

烏克蘭醜聞：共和黨人沖擊聽證會場所

2019-10-24 16:34

烏克蘭人民公僕陷貪腐醜聞 國會上演測謊秀

2019-10-24 15:41

土耳其承諾在敘北永久停火 川普宣布解除制裁

2019-10-24 14:30

提高影響力 普亭俄非峰會獻殷勤

2019-10-24 14:14

南非黑白再對立 黑人民主黨領袖辭職

2019-10-24 13:30

英國死亡貨櫃車：移民偷渡？車中發現39具遺體、司機已被捕

2019-10-24 13:02

泰王廢妃後 又開除6名違紀失職王室官員

2019-10-24 11:23

普亭辦首屆俄非高峰會 力求提升莫斯科影響力

2019-10-24 11:19

俄土簽協議 敘利亞民主力量感謝俄化解百姓戰禍

2019-10-24 11:04

五大石油巨頭花2.5億遊說歐盟 影響氣候變遷因應措施

2019-10-24 10:49

加執政黨國會未過半 杜魯道不計劃組聯合政府

2019-10-24 10:28

英國料將延後脫歐 提前大選成為下一個焦點

2019-10-24 10:10

南韓前法務部長曹國妻涉多案 法院批准逮捕

2019-10-24 09:15

天災級的英國人禍：歐盟如何接招「無協議脫歐」災難？

2019-10-24 08:30

蒲亭召開俄非峰會 戰略轟炸機遠赴南非秀實力

2019-10-24 03:51

土耳其承諾在敘北永久停火 川普宣布解除制裁

2019-10-24 02:14

普亭大勝利！俄土共管敘國北部

2019-10-24 00:57

月底脫歐夢碎 強生恐直推大選

2019-10-24 00:57

金剛山南韓設施金正日籌建 為何金正恩喊拆？

2019-10-24 00:57

貨櫃車39具遺體命案 英相強生深感震驚

2019-10-23 23:15

中國拘留日本教授 安倍施壓王岐山要求回應

2019-10-23 22:19

智利騷亂：和諧背後的社會不公

2019-10-23 22:17

土石流來襲 多虧喵星人義大利夫妻逃死劫

2019-10-23 21:22

貨櫃車驚見39具屍體 英警方研判來自保加利亞

2019-10-23 19:46

俄羅斯與土耳其瓜分敘利亞 美軍撤離成敗方

2019-10-23 19:34

世維會柏林辦公室揭幕 駐德代表謝志偉聲援維吾爾人權

2019-10-23 18:57

施工會議中心發生大火 紐西蘭堅持2021年辦APEC

2019-10-23 18:55

樂天集團名譽會長辛格浩病重 獲准監外執行6個月

2019-10-23 18:52

印尼：波音737MAX設計缺陷 釀獅航空難

2019-10-23 18:49

最年輕孕婦僅10歲 菲發起停止孩童生育行動

2019-10-23 18:42

Go-Jek創辦人成教育文化部長 印尼新內閣展改革雄心

2019-10-23 18:14

模仿香港抗爭 全球抗議遍地開花

2019-10-23 18:07

貨櫃車擠滿偷渡客闖英國 釀39死

2019-10-23 17:12

駐敘美軍撤離牽動中東情勢 美防長訪伊拉克

2019-10-23 17:00

缺乏各界支持 巴西總統兒子放棄出任駐美大使

2019-10-23 16:57

傳馬來西亞和高盛談1MDB案和解 罰金縮水

2019-10-23 16:54

莫迪二度缺席不結盟運動峰會 被指外交轉變

2019-10-23 16:50
看更多

熱門文章

22歲殺人案嫌犯「美到變網紅」 吸22萬粉絲逃死刑

2019-10-24 09:24

人類該還給「塑膠袋」清白了？發明者之子還原感人真相

2019-10-24 08:54

洛杉磯大危機！街上滿是遊民石塊糞便 川普卻幸災樂禍...

2019-10-24 10:00

女孩子一個人別去！全球單身旅行最危險的10大國家

2019-10-24 08:40

IMF：亞洲經濟成長可能比預期中更疲軟 而這個城市最慘

2019-10-23 18:47

貨櫃車驚見39具屍體 英警方研判來自保加利亞

2019-10-23 19:46

泰王廢妃後 又開除6名違紀失職王室官員

2019-10-24 11:23

土耳其承諾在敘北永久停火 川普宣布解除制裁

2019-10-24 02:14

俄羅斯與土耳其瓜分敘利亞 美軍撤離成敗方

2019-10-23 19:34

削減成本奏效 特斯拉上季意外獲利盤後股價飆

2019-10-24 07:34

英國婦女逛博物館 經過熱成像攝影機測出乳癌

2019-10-23 19:35

你累了嗎？川普說要在科羅拉多州築牆 網民熱嘲

2019-10-24 08:50

燃煤發電廠大失血！歐洲今年虧損2千多億

2019-10-24 09:57

福特下調全年獲利預期 新SUV市況差拖累上季業績

2019-10-24 08:57

3女童與「245隻動物」同住超髒垃圾屋 父母與小三被控虐待兒童

2019-10-24 12:28

和生理時鐘同步 降血壓藥睡前吃效果更好

2019-10-23 21:55

中國拘留日本教授 安倍施壓王岐山要求回應

2019-10-23 22:19

美大使作證 川普為私利施壓烏克蘭

2019-10-24 00:57

月底脫歐夢碎 強生恐直推大選

2019-10-24 00:57

衰退何時來？美官員按城市歲入歲出預測：最快明年

2019-10-24 10:20

西點軍校失蹤亞裔學員亡 疑自轟陳屍校園地下室

2019-10-24 13:22

川普彈劾案作證／泰勒「真正愛國者」 兩黨官員都讚

2019-10-24 00:57

貨櫃車39具遺體命案 英相強生深感震驚

2019-10-23 23:15

影／臉書不查核政治廣告！議員尖銳質問 祖克柏這樣回

2019-10-24 14:13

土石流來襲 多虧喵星人義大利夫妻逃死劫

2019-10-23 21:22

美股走高 德儀財測拖累晶片股 費半重挫1.9%

2019-10-24 07:27

普亭大勝利！俄土共管敘國北部

2019-10-24 00:57

Google號稱創下量子霸權里程碑 IBM質疑

2019-10-24 00:09

印尼：波音737MAX設計缺陷 釀獅航空難

2019-10-23 18:49

東京車展25日登場 新型電動概念車酷炫

2019-10-24 02:22

美副總統將演說談中國 學者盼多提與台積極關係

2019-10-24 04:24

IMF：亞洲經濟成長放緩 比預期慘

2019-10-24 00:09

穆瓦尼不保？傳川普擬讓米努勤或康威取代

2019-10-23 18:06

蒲亭召開俄非峰會 戰略轟炸機遠赴南非秀實力

2019-10-24 03:51

動物標本多是雄性 疑與男性主導採集有關

2019-10-23 21:16

Google遭控開發間諜工具 監控內部員工異議

2019-10-24 10:42

對美釋善意 陸喊禁強制外企技轉

2019-10-24 00:12

律師狂語：川普在紐約第五大道殺人 也不能起訴

2019-10-24 13:43

四大因素 釀成智利暴動

2019-10-24 00:44

影／另類駕訓班！美科學家教會老鼠開車 發現有助紓壓

2019-10-24 12:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top