土國庫德族受歧視 種族攻擊加深仇恨

2019-10-24 18:18 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



土耳其蔓延種族主義的仇恨，攻擊境內庫德族人的事件頻傳。(Photo by 網路截圖) 分享 facebook 在土耳其進軍敘利亞之際，攻擊土耳其境內庫德族人的事件頻傳，土國官方卻將這些事件定調為一般的衝突事件。其實土耳其境內種族主義正在滋長，庫德族人愈來愈難在土耳其安全生存，然而一些在土國邊境的庫德族人，陷入是否要譴責土國政府的兩難。

庫德族受歧視

根據《德國之聲》報導，74歲的庫德族人亞斯利15日在土耳其一家醫院被攻擊，只因當時他在講庫德族語，然而兇手很快就被釋放，當局也否認這起攻擊事件與種族歧視有關，宣稱兇手具有精神病。亞斯利的律師表示，一旦確認這起攻擊是種族歧視，土耳其政府就必須加以譴責。

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一名庫德族人2018年12月被射殺，他的兒子也身受重傷，據稱兇嫌曾問他們是土耳其人還是庫德族人，他們回答「庫德族」後立刻被射殺，政府同樣宣稱與種族主義無關。人權律師埃斯基表示，受害者是不是庫德族人並不重要，對土耳其來說他們就是「他者」，這樣的判決對土耳其的司法體系來說是種羞恥。

土耳其人權協會的總裁凱斯金認為，社會上蔓延種族主義的仇恨，為這些暴力事件提供溫床，在總統艾爾多安默許之下，更使得攻擊事件與日俱增。她也表示，1990年代起政府就暗中以武力對付庫德族，今日暴力更是在光天化日之下發生。

邊境庫德族兩難

《半島電視台》報導，也有部分在土耳其的庫德族人陷入兩難。在土耳其邊境的城市努賽賓，收留了許多逃離敘利亞的庫德族難民，他們一方面甚感謝土耳其政府提供的教育與工作機會，另一方面也對土耳其驅逐敘利亞境內的庫德族同胞感到憂心。

庫德族人艾哈邁德拒絕發表對土耳其進軍敘利亞的評論，他表示：「我們多年來都保持中立，因為我們只想生存。土耳其當初歡迎我們入境，提供教育給我的小孩，我必須對土耳其表示尊敬。」

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