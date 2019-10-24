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烏克蘭醜聞：共和黨人沖擊聽證會場所

2019-10-24 16:34德國之聲 德國之聲中文網

五角大樓工作人員庫珀（Laura Cooper）不得不等待5小時，直到可以就烏克蘭醜聞提供證詞。原因：一群共和黨議員在未經許可的情況下，不顧安全人員的阻攔，強行闖入大廳，抗議以閉門方式舉行聽證會。

其實，所有與烏克蘭調查有關的眾議員都有權參加聽證，其中就包括40多名共和黨人。然而，在保守人士眼裡，這還不夠。

違反規定打手機

盡管移動通信工具被禁止帶入，數名共和黨人仍在示威行動中用多功能手機发出信息。眾議員格茨（Matt Gaetz）推文稱，他和30多名同事已然闖入，現置身會議廳內。

延伸閱讀：美國駐烏克蘭外交官爆料 特朗普再受壓

作為在野黨，民主黨意欲通過調查為未來可能的對特朗普總統的彈劾程序做准備。民主黨人指控特朗普有嚴重瀆職行為，例如，他以總統身份力促烏克蘭展開對民主黨下屆總統候選人競爭者拜登的調查。拜登之子曾在一家烏克蘭天然氣公司任高管。

特朗普指責拜登，曾利用自己的副總統職位保護兒子不受烏克蘭方面的腐敗調查。特朗普未能提供證據。此外，特朗普還相信一種說法--同樣沒有證據：在2016年的美國總統選戰中，烏克蘭以有利於民主黨陣營的方式進行了干預。

證人庫珀在國防部中負責烏克蘭事務。她的證詞涉及數額3.91億美元的對烏軍援被緩发數月之久一事。美國現任駐基輔臨時代辦泰勒（William Taylor）日前的證詞支持了對特朗普的這一指責：是他本人授意暫緩提供這一軍援的，以促成實現他所希望的調查。民主黨人認為，泰勒的這一證詞對特朗普極為不利。

凝煉/達揚（德新社、路透社）

本文章由德國之聲授權提供】

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