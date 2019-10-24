南非黑白再對立 黑人民主黨領袖辭職

2019-10-24 13:30 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



邁馬內認為，待在民主聯盟法讓南非落實平等，因此於24日辭職，但仍保留自己在議會中的席次。(photo by Wikimedia Commons) 分享 facebook 南非民主聯盟黨第一位黑人領袖邁馬內辭職！南非民主聯盟傳統上被認為是一個白人為主的政黨，邁馬內認為，待在民主聯盟無法讓南非落實平等，因此於24日辭職，但仍保留自己在議會中的席次。邁馬內辭職後有分析師認為，民主聯盟將可能再度成為只以白人利益為考量的政黨。

邁馬內辭職

根據《英國廣播公司》報導，前民主聯盟領袖海倫˙齊勒於2017年發布許多支持殖民主義的推特貼文引起眾怒，卻於今年10月20日成功當選黨主席，重新回到民主聯盟權力核心。隔日民主聯盟第一位黑人市長赫爾曼˙馬沙巴宣布辭職並離開民主黨。而邁馬內也於24日表示，海倫˙齊勒的復出是讓他辭去民主聯盟領袖職位的原因。

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根據《半島電視台》報導，邁馬內向記者說道，為了持續為自己深愛的國家、及政治理想奮鬥，很遺憾地必須辭去民主聯盟領袖的職務。他表示，過去幾個月以來民主聯盟內有許多人攻擊他並且不服從他的領導，讓他逐漸清楚民主聯盟中許多人有著與他相悖的理念。

對民主聯盟的影響

政治分析師普林斯（Prince Mashele）表示，邁馬內的辭職意味著民主聯盟將退步。他告訴《美聯社》，民主聯盟將再度成為只考量白人利益的政黨，而邁馬內離開後，很可能帶動民主聯盟中黑人成員相繼退黨的風潮。

民主聯盟在上次選舉中失利，並且因內部失和而出現分裂的局面。許多南非人民都認為，南非需要一個強而有力的反對黨，制衡甚至取代最大黨非洲民族議會的統治。25年來，只有民主聯盟稍微有機會成為那樣的存在，不過邁馬內的離開將會對民主黨造成極大的影響。

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