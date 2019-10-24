普亭辦首屆俄非高峰會 力求提升莫斯科影響力

2019-10-24 11:19 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



俄羅斯總統普亭23日在首次舉辦的俄羅斯-非洲峰會上，向數十位非洲國家領袖獻殷勤，在此同時，兩架能搭載核武的戰略轟炸機史無前例造訪非洲，反映出莫斯科希望能在此區擴大影響力。

美聯社報導，非洲54國有43國的領導人出席這場為期兩天的峰會，普亭致詞時盛讚非洲的「龐大成長潛力」，並商討能參與開採自然資源的協議，包括鑽石、鈾和石油，他說俄羅斯樂於提供技術。

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普亭說，俄羅斯和非洲國家每年的貿易往來，在過去五年增加一倍至200億美元以上，並對未來四或五年間能「至少」再增加一倍表達信心。他也對最近設立的非洲自貿區表示歡迎。

普亭並指出，莫斯科已一筆勾消非洲國家的200億美元債務，同時將提供更多援助。

趁川普總統治下的美國在非洲勢力衰退，俄羅斯近年來努力擴大在該區的影響力。莫斯科想重拾冷戰時期雙方的親密往來--俄方當時因與美國為敵而投注大量資金和武器至非洲--並設法和南非打好關係。

部分分析師說，俄羅斯動作慢了一步，中國大陸近年來為非洲基礎建設和其他計畫案投資了數千億美元。但莫斯科為自己形塑的形象，沒有困擾傳統覇權的殖民主義和奴隸制度包袱。

烏干達總統穆塞維尼說：「早該這麼做。」他一直是美國傳統的安全盟友，他說他和普亭討論的議題包括家畜疫苗和太空科技。

俄羅斯已成功建立非洲最大軍火供應商的地位，過去五年間，與至少28個非洲國家簽署軍事合作協議。俄國官員已討論讓俄羅斯戰機和海軍軍艦使用部分非洲國家的港口和空軍基地。兩架可攜帶核武的俄羅斯圖-160轟炸機23日抵達南非，俄國國防部形容此次訪問是「策略結盟」的象徵。

另外，俄國的地質調查機構和南蘇丹、盧安達和赤道幾內亞簽署合作計畫，在其境內尋找碳資源。俄國最大石油公司Rosneft也說，準備在莫三比克外海進行鑽探。