五大石油巨頭花2.5億遊說歐盟 影響氣候變遷因應措施

2019-10-24 10:49 聯合報 編譯 聯合報 編譯 徐榆涵 ／即時報導



環保組織23日表示，全球五大上市石油和天然氣公司及油氣業者組織2010年至今共花費超過2億5000萬歐元遊說歐盟，影響因應氣候變遷的行動。

法新社報導，環保組織的研究顯示，歐盟現任執委會主席容克2014年上任以來，英國石油公司、雪佛龍、埃克森美孚、荷蘭皇家殼牌和道達爾及代表他們展開行動的油氣產業組織，已與執委會官員進行高層級會談至少327次，平均每周超過一次。

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這些石油業者表示，其主管會見歐盟高層決策者並無利益衝突。但綠色組織表示，業者花在與官員接觸上的錢顯示，石油和天然氣公司試圖影響布魯塞爾的決策。

非營利機構「企業歐洲觀察」（Corporate Europe Observatory）研究員薩比多（Pascoe Sabido）向法新社表示，「這是化石燃料產業拖延、削弱和破壞急需的氣候行動的漫長過程之一部分」。

在氣候變遷行動方面，歐盟被視為全球的領頭羊之一。但外界擔心歐盟成員國並未盡快淘汰化石燃料，以達到2015年巴黎氣候協定的要求：控制全球升溫幅度遠低於攝氏兩度之內。

企業歐洲觀察、歐洲食品和水資源、歐洲地球之友及綠色和平組織聯手調查發現，五家最大上市石油和天然氣公司申報2010-2018年之間花費1億2330萬歐元遊說歐盟；油氣業者組織同期花費1億2800萬歐元。

綠色團體呼籲應建立「防火牆」，保護歐盟官員免受化石燃料業者遊說，以避免利益衝突。