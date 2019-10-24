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「兩塊雞排而已，拿去」店家誤會沒付錢 女客受辱氣哭

英國料將延後脫歐 提前大選成為下一個焦點

2019-10-24 10:10經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

歐盟官員周三討論就是否同意英國第三次延後脫歐，知情人士透露，各國代表一致認為應接受延期的請求，但對期限產生分歧，預期將在周五開會時決定。

英國首相強生的快速脫歐方案並未過關，被迫向歐盟提出延期請求。彭博資訊報導指出，法國要求將英國脫歐最後期限定在11月15日，其他許多國家則希望同意延後三個月。

一旦英國延後脫歐，提前大選可能成為脫歐進程的最新重大轉折點。以下是強生為何操作發動提前大選的考量：

●為何要發動提前大選？

強生希望把自己塑造成堅決執行人民脫歐意願的英雄，目前生所屬的保守黨民調領先，提前大選或許能創造脫歐機會。

●如何啟動？

依據英國法律，強生無權逕行提前舉行大選，此動議需要下議院650席次中三分之二同意，但保守黨目前在下議院並未擁有多數席次。另一個方式是由反對黨或強生發動不信任投票，從而依法觸發提前大選。

●反對黨的立場？

工黨黨魁柯賓先前反對提前大選，除非無協議脫歐的風險消除。目前，無協議脫歐的風險已降低。對柯賓來說，在

脫歐未完成舉行選舉，有機會打擊標榜如期脫歐的強生，吸引「留歐派」的選票。

據傳歐盟將允許英國延後脫歐，英國是否提前大選成為脫歐進程另一個重大轉折。 美聯社
據傳歐盟將允許英國延後脫歐，英國是否提前大選成為脫歐進程另一個重大轉折。 美聯社
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脫歐強生英國
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