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燃煤發電廠大失血！歐洲今年虧損2千多億

2019-10-24 09:57聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

燃煤發電不但是公認最髒的發電法，也普遍虧損，根據英國非營利智庫碳追蹤（Carbon Tracker），歐洲燃煤發電廠五分之四賠錢。

法新社報導，碳追蹤財務分析師設計出模式，分析歐洲所有燃煤發電廠的營運經濟狀況，估計今年虧損總額可能達66億歐元（約新台幣2245億元）。

碳追蹤電力及公營事業主管格雷（Matt Gray）表示，「歐盟燃煤發電廠因無法與便宜的再生能源及煤氣競爭，正在虧本，情況只會更糟」。

碳追蹤指出，德國的燃煤發電廠今年恐虧損19億歐元，不過，柏林當局計畫至少未來20年左右還會繼續使用煤炭發電；西班牙和捷克兩國都沒有訂出淘汰燃煤發電時程，估計兩國將各自損失10億歐元。

碳追蹤表示，若各國政府選擇長期支持煤炭，他們會面臨將成本轉嫁給公營事業股東或消費者，抑或加稅、增加債務。

碳追蹤也質疑某些協助關閉燃煤發電廠的機制是否合法。碳追蹤建議各國政府利用現有低利率貸款的能力舉債，再將資金借貸給燃煤發電廠老闆，條件是資金用於興建再生能源設施。償還貸款後的部分獲利可以用來幫助受燃煤發電廠、礦場關閉影響的社區。

格雷說，「淘汰燃煤發電很便宜，只要政府及投資者與社區合作，就可以創造消費者和股東雙贏局面」。

根據智庫，歐洲燃煤發電廠虧本嚴重。路透
根據智庫，歐洲燃煤發電廠虧本嚴重。路透
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