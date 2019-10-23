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智利騷亂：和諧背後的社會不公

2019-10-23 22:17德國之聲 德國之聲中文網

在聖地亞哥舉辦APEC峰會之前不到一個月的這段時間裡，智利的政局和社會恐怕難以平靜下來。抗議活動從反對地鐵票價上漲開始，隨後迅速升溫。火車站、公共汽車、超市和其他建築都燃起了熊熊大火。抗議浪潮從首都蔓延全國。截至发稿，已有15人死亡。

皮涅拉總統領導的政府將抗議活動稱為犯罪，並宣布進入緊急狀態，實行宵禁。這是自智利1990年民主化以來經歷的最嚴重的社會危機。

這只會讓情況惡化，憤怒也不會因此減少。在聖地亞哥及其周邊地區，公共交通工具幾乎癱瘓，航班被取消，超市關門，學校停課。

劍橋大學社會學系學者薩維德拉（Jorge Saavedra）接受德國之聲采訪時說："政府以強硬的手段回應抗議，沒有同情心，否定人們的痛苦和對正義的要求。"

在這位智利問題專家看來，民眾的不滿積蓄已久，難以忍受，而政府卻貶低民眾的感受。比如告訴他們說，看病排長隊的時間也是社交機會。這說明政府缺乏基本的溝通能力去同情人民的痛苦。

政府傲慢地譴責抗議活動

皮涅拉一周前還說，智利是拉丁美洲的"綠洲"。一個看上去宏觀經濟指標健康、人民安居樂業的國家，為什麼會突然爆发怨憤？

聖地亞哥的伊瓦涅斯大學（Adolfo Ibanez University）的政治學者貝洛利奧（Cristobal Bellolio）對德國之聲說："面對未能得到適當處理的社會深層問題，傲慢地譴責是不明智的。"他指出，智利存在社會、文化、經濟和政治方面的巨大不公。其良好的形象建立在薄弱的基礎之上，在很大程度上源自長期受虐待人民的忍耐力。"

抗議者的暴力行為可能影響市民的支持

貝洛利奧說說："反對地鐵票漲價的聲明，一開始得到最大程度的聲援，因為人們普遍厭倦了生活成本的系統性增長。"但是，他認為破壞公物可能會影響市民的支持。 "如果燒地鐵站、燒掉雜貨店，就會影響附近居民的生活和就業，人們就會對抗議感到厭倦。"

智利當局尚不完全清楚誰是破壞性活動的幕後黑手。盡管很多屬於個體犯罪，但是可能也有無政府主義組織和社會邊緣群體在背後推動。

錯過了解決問題的良機

學者們認為，政府對抗議活動的反應遲鈍而愚蠢。薩維德拉說："我認為政府很快就將控制權交給了軍隊，是因為它從未控制過局勢。在智利，已經有50年沒有发生過這種情況了。"

貝洛裡奧說："政府將問題聚焦於公共秩序，錯失了解決問題的良機。當皮涅拉總統宣布凍結地鐵票漲價時，已經為時已晚。" 貝洛裡奧認為政府表現無能而又錯誤。他說，把權力交給軍隊，標志著機會已經不存在了。

本文章由德國之聲授權提供】

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