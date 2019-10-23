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俄羅斯與土耳其瓜分敘利亞 美軍撤離成敗方

2019-10-23 19:34台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

俄羅斯總統與土耳其瓜分敘利亞邊境控制權，戰火未必能很快在國境內平息。（photo...
俄羅斯總統與土耳其瓜分敘利亞邊境控制權，戰火未必能很快在國境內平息。（photo by Department of Defense）
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俄土談判、庫德族犧牲？俄羅斯總統普丁與土耳其總統艾爾多安22日長談6小時後，針對如何分配敘利亞邊境控制權，達成「反恐」、「反敘利亞分裂」的共識，23日起將在敘利亞北部聯合巡邏。土耳其分得土敘邊境30公里以內的範圍作為「安全區」，而庫德族必須6天內撤出。

美國副總統麥克·彭斯17日宣布，美國和土耳其達成120小時的停火協議。美方將協助庫德族武裝組織撤離，之後土耳其將同意永久停火。觀察家認為，最大的地緣政治失敗者是美國。

美國走了換俄國入主

美國總統川普決定從敘利亞撤軍，讓長期共同打擊伊斯蘭國（ISIS）的盟友庫德族陷入被土耳其圍剿的困境。庫德族敘利亞民主軍（SDF）總指揮官阿卜迪表示， SDF對美國的信任降至最低點，但仍將與美結盟打擊ISIS。俄羅斯成功取代美國在敘利亞的主導權，鞏固在中東的戰略優勢；土耳其則順利獲得邊境緩衝區。

根據《CNN》報導，莫斯科必須向敘利亞部署更多的部隊和裝備，而敘利亞的庫德族人也別無選擇，只能任由敘利亞被俄羅斯軍隊入主庫德族人曾佔領的地區。「那些具有分離主義的組織是造成當前局勢的原因，」敘利亞總統巴沙爾·阿薩德說，「敘利亞將繼續以一切必要合法手段打擊恐怖主義（指庫德族）並收復領土。」

沒有真正解決問題

「現在是美國人離開敘利亞的時候了，」俄羅斯國防部長謝爾蓋·紹伊古說，美國祇有不到2個小時的時間來遵守上週艾爾多安與彭斯之間達成的停火協議。彭斯表示，一旦永久停火，美國將撤回對土耳其的制裁。儘管美國聲稱已擊潰了ISIS，但事實上，在伊拉克和敘利亞仍有14,000至18,000名ISIS戰士在逃亡中。

根據《BBC》報導，聯合國說，過去2週來，敘利亞東北部有大約300萬人，其中有17.6萬人流離失所，其中包括近8萬名兒童。總部設在英國的敘利亞人權觀察組織（SOHR）稱，戰鬥中約有120名平民與259名庫爾德戰士，196名土耳其支持的敘利亞叛軍和7名土耳其士兵一起喪生，YPG在土耳其領土的襲擊也造成20名平民喪生。

美國總統川普決定從敘利亞撤軍，讓盟友庫德族陷入被土耳其圍剿的困境。（photo by Defense.gov）

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敘利亞土耳其庫德族
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