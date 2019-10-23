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IMF：亞洲經濟成長可能比預期中更疲軟 而這個城市最慘

2019-10-23 18:47經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

根據國際貨幣基金（IMF）最新的預測，亞洲的經濟成長幅度可能比原先預期的更疲軟。

IMF在最新區域經濟展望報告中預估，亞洲今年及明年的成長各別放緩至5%和5.1%，這比4月的預估值下滑0.4和0.3個百分點。

報告顯示，受創最重的亞洲主要經濟體的成長幅度可能遠低於預期，例如經歷數月反送中抗爭的香港，預估今年和明年分別成長0.3%及1.5%，分別比預估值減少2.4及1.5個百分點。香港特首林鄭月娥表示香港10月已陷入技術性衰退。

報告指出，香港反送中抗爭可能影響到整個亞洲地區。若香港的社會政治局勢惡化，當地的經濟影響可能波及亞洲和亞洲以外的國家。

根據IMF，南韓今明兩年的成長率預測分別放緩至2%和2.2%，皆比上回預估值減少0.6個百分點；新加坡今年及明年預料各別成長0.5%和1%，也比預估值各別下滑1.8和及1.4個百分點。

報告也顯示，亞洲的經濟活動持續受到打擊，尤其是製造業。儘管亞洲的內需增加，但投資和貿易大幅放緩，包括亞洲新興市場的出口自去年底就持續萎縮，很大程度上受區域貿易放緩所拖累。

IMF日前預估，中國明年的經濟成長率可能降至5.8%，低於今年的預測值6.1%。IMF也說，亞洲地區內部的風險包括中國經濟成長降溫速度比預期快，以及日本與南韓之間的區域緊張加深，而使地緣政治風險持續升高。

根據報告，亞洲也面臨外部風險，例如美中貿易緊張加深和英國脫歐歹戲拖棚，而且英國目前可能準備再度延後脫歐。

IMF表示，香港經歷幾個月反送中抗爭，預估今年和明年分別僅成長0.3%及1.5%...
IMF表示，香港經歷幾個月反送中抗爭，預估今年和明年分別僅成長0.3%及1.5%。路透
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香港特首IMF
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