Go-Jek創辦人成教育文化部長 印尼新內閣展改革雄心

2019-10-23 18:14 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃嘉洵 ／綜合外電



印尼總統佐科威新內閣的教育及文化部長人選23日出爐，由年僅35歲的印尼叫車龍頭Go-Jek共同創辦人馬卡林（Nadiem Makarim）執掌大位。

路透報導，Go-Jek發言人22日表示，馬卡林將繼續持有公司股份，但不會擔任顧問或管理職。Go-Jek拒絕透露馬卡林持有的股份規模。公司董事長Andre Soelistyo與另一位共同創辦人Kevin Aluwi將接掌馬卡林的職務。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

投資人樂見佐科威任命馬卡林，這象徵佐科威將專注於開發印尼蓬勃發展的科技產業。佐科威曾一再承諾要投資人才，以緩解國內新創企業面臨技術人才短缺的困境。

根據管理顧問公司科爾尼（A.T. Kearney），印尼網路經濟的規模預估將在2025年以前成長至逾1,000億美元，但該國一年每100萬人僅有278名工程師。