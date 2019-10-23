Go-Jek創辦人成教育文化部長 印尼新內閣展改革雄心
2019-10-23 18:14
經濟日報 編譯黃嘉洵
／綜合外電
印尼總統佐科威新內閣的教育及文化部長人選23日出爐，由年僅35歲的印尼叫車龍頭Go-Jek共同創辦人馬卡林（Nadiem Makarim）執掌大位。
路透報導，Go-Jek發言人22日表示，馬卡林將繼續持有公司股份，但不會擔任顧問或管理職。Go-Jek拒絕透露馬卡林持有的股份規模。公司董事長Andre Soelistyo與另一位共同創辦人Kevin Aluwi將接掌馬卡林的職務。
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投資人樂見佐科威任命馬卡林，這象徵佐科威將專注於開發印尼蓬勃發展的科技產業。佐科威曾一再承諾要投資人才，以緩解國內新創企業面臨技術人才短缺的困境。
根據管理顧問公司科爾尼（A.T. Kearney），印尼網路經濟的規模預估將在2025年以前成長至逾1,000億美元，但該國一年每100萬人僅有278名工程師。
即將離職的通訊部長魯迪安達拉（Rudiantara）曾表示，基於憲法規定，國家須編列兩成預算至教育，他預期印尼下個科技「獨角獸企業」將來自教育領域。印尼目前擁有五家獨角獸企業，Go-Jek為其中之一。
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