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模仿香港抗爭 全球抗議遍地開花

2019-10-23 18:07台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

香港反送中運動啟發了許多國家對現況不滿的群眾，正為世界上的示威運動帶來新的風貌。...
香港反送中運動啟發了許多國家對現況不滿的群眾，正為世界上的示威運動帶來新的風貌。(Photo by 影片截圖)
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全球各地示威遊行正風起雲湧，延燒了4個月之久的香港反送中運動，竟然引起印尼、加泰隆尼亞等地示威者的模仿！香港抗議群眾的分散型組織與資訊的即時分享，皆有別於傳統的抗議活動，卻使得抗議更加靈活、有效。此外，這些國家之所以爆發抗爭，背後原因也有諸多相似之處。

學習反送中

根據《德國之聲》報導，香港的反送中運動不像傳統的階層式組織，沒有特定的領導者，「群龍無首」卻讓港府沒轍，已經拘捕了超過千人，衝突卻是絲毫未減。香港人也很善於運用社群軟體如Telegram，以及顯示警方位置的定位軟體，使得群眾能夠即時集結、靈活移動。

印尼9月因抗議政府通過爭議性法案爆發的學運，就是透過社群軟體如WhatsApp、Line傳遞資訊，也從反送中運動中學習如何應付催淚瓦斯，以及蒙面上街頭。加泰隆尼亞18日開始的分離主義運動，透過網路平台「民主海嘯」募集到的130張登機證成功癱瘓了機場，他們也學香港人以雷射筆對抗警方。

全球抗議面面觀

《英國廣播公司》指出，近期示威運動的導火線可以歸納為社會不平等、政府貪汙腐敗、爭取自由與對抗氣候變遷。香港和加泰隆尼亞的運動主要都是為了爭取政治上的自由，雖然不像加泰隆尼亞人要求政治上的獨立，香港人的五大訴求也包含了民主與司法上的獨立。《南華早報》表示，中國官方將抗議原因定調為高房價太過於片面。

另外，厄瓜多、智利與黎巴嫩的示威則是因社會不平等；黎巴嫩、伊拉克和埃及是抗議政府貪汙腐敗；環保組織「反抗滅絕」占領各大城市的行動，目的為提醒政治人物重視全球暖化。儘管原因不盡相同，香港反送中運動帶來的啟發，正為世界上的示威運動帶來新的風貌。

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