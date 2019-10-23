金正恩要拆金剛山的南韓設施 峨山投入200億欲哭無淚

2019-10-23 16:39 聯合報 編譯 聯合報 編譯 張佑生 ╱即時報導



北韓勞動黨機關報「勞動新聞」23日報導，勞動黨委員長、國務委員會委員長、武裝力量最高司令官金正恩視察金剛山旅遊區。

金正恩觀看了高城港、海金剛飯店、文化會館、金剛山飯店、金剛山玉流館、九龍村莊、溫泉村莊、家屬賓館、高城港高爾夫球場、高城港出入事務所等南方承建的項目和三日浦、海金剛、九龍淵一帶。

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金正恩說，要與南方有關部門進行討論，把一看就令人掃興的破舊的南方設施全部拆掉後，新建與金剛山的自然景觀相協調的我們朝鮮式現代化服務設施。

金正恩說，現在，人們認為金剛山好像是北南雙方的共有物、北南關係的象徵和縮圖，北南關係沒有進展就不能進行金剛山旅遊，這明明是錯誤的事情、錯誤的認識。

金正恩具體了解旅遊區內的服務設施時說，建築物毫無體現民族性，真是亂七八糟，看起來好像災區的臨時草棚或隔離病房，從建築美學上看太落後，而且沒好好兒管理，極為破爛。