暖化毀傳統生活 阿拉斯加進入緊急狀態

2019-10-23 13:54 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



阿拉斯加宣布氣候變遷已進入緊急狀態！在兩位15歲與17歲年輕人的推動之下，阿拉斯加原住民聯盟19日舉辦的大會中通過一份宣言，要求政府盡速採取行動。根據美國2018年所做的氣候評估報告，阿拉斯加是氣候變遷影響的前沿之一，氣候變遷也正在改變阿拉斯加原住民萬年以來的傳統生活。

年輕人促改革

根據《美聯社》與《阿拉斯加公共媒體》報導，這份宣言是由年僅15歲的彼得和17歲的波茨所提倡的。波茨表示，他不是環保人士，他只是憂心下一代的生活而挺身而出。除了宣言，大會也成立對抗氣候變遷的特別小組，要求政府制訂政策與傳達原住民的聲音。參議員穆爾科斯基和沙利文也出席演講表達支持。

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北極坡地區公司也表達不同意見，他們希望保留石化燃料的開採權，若是沒有開採權，將重創阿拉斯加的經濟，然而這份宣言並沒有採納這個意見。

傳統生活被破壞

《德國之聲》指出，氣候變遷也正在改變原住民的傳統生活，儘管有部分的人已使用現代機械，大多數的原住民仍過著傳統的漁獵生活。原住民杭特表示，她注意到冬天成為暖冬且夏天變得更熱，使得捕鮭魚和採果子的時節重疊，無法同時兼顧。北極的融冰也侵蝕到他們的生存空間，許多村落已經被迫搬遷，例如紐托克就遷了14公里。

奇妙的是，阿拉斯加當地的耆老早已預知到氣候變遷，告知後輩應該如何為氣候變遷準備，但這些耆老很多都不識字。

阿拉斯加受氣候變遷影響巨大，原住民萬年以來的傳統生活恐被迫改變。(Photo by 影片截圖) 分享 facebook

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