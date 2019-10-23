加拿大總理杜魯多險勝 第二任期施政恐更困難

2019-10-23 13:27 世界日報 編譯中心╱綜合22日電



加拿大國會大選初步結果22日揭曉，自由黨籍總理杜魯多擊敗在野保守黨成功連任，顯示他克服最近兩起醜聞影響，但自由黨並未拿下過半席次，只能組少數政府，依靠其他政黨支持使法案過關；這將是加拿大八年來再次出現少數派政府，在野政黨將在未來四年於議會立法上具有舉足輕重的作用。

加拿大總理杜魯多(左)與妻子蘇菲22日在蒙特婁向支持者揮手致意，慶祝勝選。 （路透） 分享 facebook

初步開票結果顯示，在總共338席的眾議院中，自由黨拿下156席，保守黨拿下122席。杜魯多上次大選帶領自由黨搶得177席。

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自由黨全國得票率為33%，是加拿大大選史上勝選政黨中得票率最低的。路透說，杜魯多應會與立場偏左、占24席的新民主黨合組政府，兩黨席次相加就有180席，屆時新民主黨黨魁駔勉誠（Jagmeet Singh）將得以推動該黨優先事務，如提高社福支出、加強遏制氣候變遷等。

分析家指出，杜魯多這次驚險連任，與四年前壓倒性大勝的姿態完全不同，顯示他個人聲譽與權力都驟減。卡爾頓大學政治系教授溫拿預料，杜魯多接下來將面臨更多挑戰，這次的勝利，大部分原因是選區畫分的優勢，加上「第三黨」勢力的衰退。因此杜魯多在本次選舉中遠不是勝利者。

在靠英俊外表掩蓋執政瑕疵和個人醜聞的第一任期過去後，加拿大選民也開始疑惑，杜魯多是否真的能做到他的承諾？此外，杜魯多要組建的「少數政府」通常是脆弱的，因為這樣的政府能否繼續存在，取決於與執政黨合作的反對黨是否會「反悔」，任何一項普通議案表決的失敗，都有可能立即觸發下院解散和新的選舉。