日皇德仁即位禮 雅子皇后頂20kg朝服優雅亮相

2019-10-23 13:39 世界日報 編譯中心╱綜合22日電



日本德仁天皇22日舉行即位典禮，一整天有不同儀式須出席德仁天皇也將從傳統的「帛御袍」換成日皇歷代的「黃櫨染御袍」，晚上晚宴則是燕尾服；而新科皇后雅子也換了三套服裝，其中最受關注的就是重達20公斤的皇后「十二單」朝服，穿起來高貴優雅，其實要花費不少力氣。

皇后雅子穿「十二單」朝服超優美。(美聯社) 分享 facebook

德仁上午穿著純白的「帛御袍」，前往皇居的宮中三殿進行「即位禮當日賢所大前之儀」，皇后雅子則身穿純白傳統宮廷禮服「十二單」、梳著平安時代貴族女性「大垂髮」。雅子穿的「十二單」層層包裹，重達20公斤，一層又一層的衣服花費不少時間才能穿上，連行動都有困難，需要侍從亦步亦趨為她調整。

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下午的「即位禮正殿之儀」，德仁換上一襲赭色「黃櫨染御袍」，登上「高御座」接受祝賀；雅子則登上德仁旁邊高5.5米的「御帳台」，穿上另一套由白、綠、紫、紅等顏色交疊的「十二單」。這次是雅子繼1993年結婚後、2019年5月德仁繼位儀式後，再次穿上華麗的「十二單」。

所謂的「十二單」並非指雅子穿上12件衣服，而是為了顯示衣服件數之多的俗稱。「十二單」的官方名稱為「五衣唐衣裳」，可由5至16件衣服組成，當中包括最重要的御五衣、還有單衣、表衣、打衣、唐衣、裳、小和長等等，最多加起來可重達20公斤。

登基大典結束後，德仁與雅子出席「饗宴之儀」。德仁穿上西式的燕尾服，佩戴日本最高等級的「大勳位菊花章頸飾」勳章；雅子則換上長禮服，佩戴從上皇后美智子繼承的皇冠、飾物和勳章，招待一眾來賓。