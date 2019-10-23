泰國遭廢王妃 恐判欺君關15年

2019-10-23 13:31 世界日報 編譯 世界日報 編譯 李京倫 ／綜合22日電



BBC報導，泰國詩妮娜貴妃21日被剝奪所有王室頭銜、勳章、皇家衛隊位階和軍階，雖然外界不清楚詩妮娜接下來會如何，不過泰國國王瓦吉拉隆功兩名前妻的命運，或許能提供一些線索。

泰王瓦吉拉隆功今年7月冊封34歲的少將詩妮娜(圖)為妃子，但他今天在政府公報上公告，由於詩妮娜一直想要當王后，因此泰王撤銷詩妮娜所有的軍銜和妃子頭銜。Getty Images 分享 facebook

瓦吉拉隆功與第二任妻子余娃希達育有四子一女。1996年，當時是王儲的瓦吉拉隆功指控余娃希達不忠，與她離婚，並與這四個兒子斷絕關係，余娃希達逃到美國。

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2014年，瓦吉拉隆功第三任妻子西拉米被剝奪所有頭銜並逐出宮外，她的父母因為對王室不敬的罪名被捕入獄，兩人的兒子提幫功現年14歲，留在宮內，目前是王位第一順位繼承人。西拉米則下落不明。

泰國王室指詩妮娜濫用國王的名號獲取私人利益。在泰國，「冒犯君主」屬於嚴重的犯法行為，如果罪名成立，將面臨最高15年的監禁。

泰國王室官網上所有詩妮娜的照片都被刪除，以詩妮娜為名的IG帳號也遭關閉。詩妮娜22日下落不明。她的IG帳號關閉前最後幾篇貼文中，有一篇強調她對國王忠心耿耿，「詩妮娜王妃奉獻身、心、才智和所有能力，滿足國王瓦吉拉隆功的心願，也就是為國王分擔改善人民生活的責任。」