威廉王子護弟心切：願哈利夫婦一切安好

2019-10-23 13:32 世界日報 編譯中心╱綜合22日電



英國哈利王子日前在紀錄片中坦承，他和哥哥威廉王子「走在不同的路上」，被外界解讀兩人關係出現了裂痕；對此威廉王子表示，他非常擔心弟弟，並希望哈利夫婦「一切安好」，不過隨即有消息傳出，威廉對此非常不悅，甚至對哈利大發雷霆，但肯辛頓宮澄清沒有這回事。

圖為哈利與梅根（左2、左1）和威廉與凱特（右2、右1）在白金漢宮陽台上觀禮。(路透) 分享 facebook

英國廣播公司（BBC）報導，英國獨立電視台（ITV）日前播出了哈利王子與妻子梅根出訪非洲的紀錄片，當中一段哈利的訪談提到，承認與威廉「走在不同的路上」，但強調兩人永遠都是兄弟；梅根則含淚感嘆在媒體追拍的生活底下很難熬。

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BBC報導，威廉王子看完這段訪問後，對於哈利夫婦的狀態與處境感到擔憂，隨後便有消息指出，威廉非常憤怒，但一位英國王室消息人士跳出來澄清，認為威廉王子不是對哈利的言論發脾氣，反而是對哈利夫婦身心安全的擔憂，才會做出這樣的反應。

BBC王室新聞記者戴蒙德則形容哈利夫婦的言論是「失誤」，因為王室原為統一國家的力量，兩人卻在引起分歧。他還說，哈利依舊活在母親黛安娜王妃死亡的陰影下，擔心妻子會被媒體關注所害，而威廉則不再只視媒體為敵，成為兩人分道揚鑣的原因之一。