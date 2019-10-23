俄土協議 瓜分敘北勢力範圍

俄羅斯總統普亭（右）與土耳其總統厄多安會面。 美聯社 分享 facebook

俄羅斯總統普亭與土耳其總統厄多安22日在俄國城市索契，就分配敘利亞控制權討論逾六個小時，協商結果普亭大獲全勝，俄國與土國部隊將共同巡邏控制先前由庫德族民兵掌控的敘利亞北部安全區，在犧牲美國與庫德族利益的情況下，俄國快速鞏固並擴張在敘利亞的影響力。

據土耳其與俄羅斯達成的十點協議，敘利亞當地時間23日中午起，庫德族戰士必須在150個小時內，撤離從幼發拉底河至伊拉克、幾乎涵蓋所有敘利亞東北部邊界的區域。

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俄國和敘利亞軍隊會緊接著進駐該地區，以確保庫德族民兵退出距邊界30公里以外的地方。150小時的期限10月29日一到，俄羅斯和土耳其部隊將聯合巡邏10公里寬的安全區。

敘利亞邊界東部的城市卡米什利是協議中特例，當地庫德族人口密集，形同庫德族首府。不過，俄羅斯跟土耳其官員未說明將如何處置卡米什利。

普亭成為敘利亞強大的一方和中東主要權力掮客，從厄多安匆忙安排前往索契開會可見一斑。當前情況日益清楚，過去四年靠大舉空襲解救敘利亞總統阿塞德政權的俄國，將成為此一地區權力平衡的最高仲裁者。

川普總統的外交政策一改與美國盟友合作及在全球的軍力部署，重新檢討；而俄國與中國大陸渴望填補美國退出後的權力真空；在敘利亞，普亭和厄多安認為川普10月突然撤離駐敘利亞美軍，為一大良機。

美國羅倫斯大學中東史教授伊森史塔表示，現在美國不認為這個議題是國安問題，等於是公開拱手讓其他勢力進駐。

伊斯坦堡研究組織「經濟與外交政策研究中心」主席烏爾根表示：「過去土耳其可以靠美國抵制俄國，並靠俄國抵禦美國。如今情況不再，俄國已成為土耳其在敘利亞唯一的面對面實質對應的國家。」