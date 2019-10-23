親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

獨家回應／小禎確認簽字離婚 坦言不說是為了女兒

陳同佳如何來台投案？ 刑事局提這兩個方式可行

父規子不隨！金正恩否定金剛山計畫 要拆南韓設施

2019-10-23 10:48聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

朝鮮中央通訊社23日報導，北韓領導人金正恩表示，必須拆除金剛山觀光區的南韓設施並且以北韓方法現代化重建。

金正恩（中）視察金剛山時表示，必須拆除南韓觀光設施。路透
金正恩（中）視察金剛山時表示，必須拆除南韓觀光設施。路透
分享

金剛山和開城工業區是南北韓兩大經濟計畫，也被視為南北韓合作的象徵。

然而，金正恩日前視察時表示，將金剛山視為南北韓關係的象徵是一個「錯誤的想法」，強調金剛山為北韓領土，該地觀光不應由南韓管控。

金正恩表示，「若南方同胞想要拜訪金剛山，我們永遠歡迎，畢竟金剛山是世界級觀光景點」。

南韓民眾自1998年起可由海路前往金剛山、2003年起可由陸路進入，包括現代峨山集團的南韓企業也在此投資。

然而，2008年一名南韓觀光客誤闖軍事區遭北韓士兵射殺後，南韓宣布暫停金剛山旅遊。南韓投資的設施依然存在金剛山，但因國際試圖制裁北韓迫其放棄核武計畫，南韓至今仍未恢復金剛山旅遊。

金正恩批評，先前拱手讓出旅遊勝地換取利益的政策犯下嚴重錯誤。金剛山是金正恩父親金正日在位時推動的兩韓合作計畫，韓聯社報導指出，金正恩公開批評金剛山觀光計畫決策，等於是批評其父親，實屬罕見。

金正恩表示，金剛山必須納入涵蓋元山葛麻（Wonsan-Kalma）海岸旅遊區的更大觀光區開發計畫。元山葛麻是金正恩掌權後積極推動的主要發展計畫。

北韓金正恩南韓
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

一篇論文撼動文在寅政權 南韓「髒湯匙」怒噴「金湯匙」

2019-10-23 11:00

金剛山象徵南北韓關係？金正恩要拆當地南韓設施

2019-10-23 09:04

強生脫歐時間表遭國會否決 歐盟料同意英國延後脫歐

2019-10-23 06:34

艾爾段與蒲亭會談 土耳其和平之泉戰果獲維持

2019-10-23 06:08

英相強生重要表決一勝一敗 脫歐前景未卜

2019-10-23 03:29

強生提脫歐配套法案 限國會3天內表決

2019-10-23 00:08

加國總理杜魯多連任 組少數黨政府

2019-10-23 00:06

日皇登基／海歸夫妻檔 背負皇室傳統包袱

2019-10-23 00:05

日皇德仁登基 安倍三呼萬歲

2019-10-23 00:03

創紀錄！8華裔當選加拿大國會議員

2019-10-23 00:02

泰國王妃詩妮娜被廢之前 IG發文表忠心

2019-10-22 23:40

俄土領袖會議登場 討論敘利亞前途

2019-10-22 23:03

日本皇室包袱重 德仁曾公開批評皇室職員壓迫雅子

2019-10-22 22:44

在歐非裔移民多 非洲爆人才困境

2019-10-22 21:06

世足資格賽後 脫北團體空飄傳單譴責金正恩

2019-10-22 19:50

日中時隔8年首次海上聯合演習 專家指實際上為了此事

2019-10-22 18:29

德防長建議 在敘利亞設置國際安全區

2019-10-22 18:16

組聯合內閣失敗 以色列總理納坦雅胡宣布放棄

2019-10-22 18:15

加國大選拉距 杜魯道陷爭議優勢縮小

2019-10-22 18:15

瑞士國會新成員 政治素人各擅勝場

2019-10-22 18:13

日媒看德仁雅子即位近半年 努力走進群眾

2019-10-22 17:07

美國看日本／紐時：新天皇不是已登基？雅子在現場嗎？

2019-10-22 16:42

黎巴嫩宣布改革 仍難平息眾怒

2019-10-22 16:13

以色列總理整合失敗 組閣權交對手

2019-10-22 14:46

日本戰後憲法下第2次日皇即位 淡化宗教色彩

2019-10-22 14:44

北愛爾蘭解禁！ 墮胎除罪化、同性婚姻合法化

2019-10-22 14:44

日皇德仁登基 登上「高御座」宣告即位

2019-10-22 14:40

紐時：川普喊撤軍 中東駐軍反增

2019-10-22 14:24

加拿大總理杜魯多爭連任 將可組少數政府

2019-10-22 14:23

加拿大大選 總理杜魯道率自由黨勝選

2019-10-22 14:12

日皇德仁宣示即位 日相安倍高呼三聲萬歲

2019-10-22 14:01

還只是「半帝」？日本德仁天皇即位禮，恩赦55萬前科犯

2019-10-22 13:48

放不下庫德人的油田？美軍強力說服川普「重新駐軍敘利亞」

2019-10-22 12:44

哈吉貝颱風重創日本陰影下 日皇德仁正式宣告即位

2019-10-22 12:10

日皇德仁即位禮 東京2.6萬警力維安防恐攻

2019-10-22 11:58

加媒預測杜魯多爭連任 將可組少數黨政府

2019-10-22 11:48

紐時：川普嚷嚷撤軍 中東駐軍反增

2019-10-22 11:40

拉美動盪蔓延 市井小民逃到智利又遇暴亂困機場

2019-10-22 11:37

內唐亞胡放棄組閣！對手若也不行 以色列第三次選舉

2019-10-22 11:20
看更多

熱門文章

「要活得比你好」產後暴肥遭嫌棄 她鏟肉40公斤怒休夫

2019-10-22 21:11

神！8歲男孩靠一項技能 買了房子還霸氣養全家

2019-10-22 11:33

泰國王妃詩妮娜被廢後下場會如何 看往例就知道

2019-10-22 18:28

糗大！和小自己22歲女友家人見面 媽媽竟是國中初夜床伴

2019-10-22 14:48

美國看日本／紐時：新天皇不是已登基？雅子在現場嗎？

2019-10-22 16:42

破壞地球的兇手找到了！ 「他」的年碳排量是地球火山噴發100倍

2019-10-22 15:40

泰國王妃詩妮娜被廢之前 IG發文表忠心

2019-10-22 23:40

垃圾變寶藏 聖母峰廢棄物成高檔精品

2019-10-22 20:48

保母生子親爸竟是受照顧11歲男童 她性侵兒童被重判20年

2019-10-22 16:20

UA執行長下台 股價應聲暴漲

2019-10-22 21:08

哈吉貝颱風重創日本陰影下 日皇德仁正式宣告即位

2019-10-22 12:10

正妹網紅穿著若隱若現獲封「拉鋸戰女神」 網友：身材太不現實

2019-10-22 18:35

影／鳥群撞建築物集體慘死 美民眾驚呼「世界末日」

2019-10-22 18:08

日皇登基／海歸夫妻檔 背負皇室傳統包袱

2019-10-23 00:05

日本皇室包袱重 德仁曾公開批評皇室職員壓迫雅子

2019-10-22 22:44

美對陸3000億美元徵稅清單產品 啟動排除程序

2019-10-22 18:11

全球富裕人口 中國超越美國

2019-10-23 00:18

美對陸3,000億美元加稅清單 啟動排除程序

2019-10-22 23:32

世界麵包大賽三連霸差一步 台灣隊奪總成績亞軍

2019-10-23 01:18

加拿大大選 總理杜魯道率自由黨勝選

2019-10-22 14:12

英相強生重要表決一勝一敗 脫歐前景未卜

2019-10-23 03:29

日本宅配王黑貓做錯什麼，訂單接到手軟，獲利卻半年大減8成？

2019-10-22 15:36

驚見男友枕頭藏「前女友相片」 她吵分手才知尷尬真相

2019-10-23 09:47

到巴黎就是要買 這兩國遊客最肯消費

2019-10-22 21:05

日媒看德仁雅子即位近半年 努力走進群眾

2019-10-22 17:07

頂尖亞幣預測師：年底前韓元、台幣、人民幣看貶

2019-10-22 22:33

德儀營收展望引發晶片股賣壓 「半導體財報不祥開端」

2019-10-23 07:35

日中時隔8年首次海上聯合演習 專家指實際上為了此事

2019-10-22 18:29

日皇德仁登基 登上「高御座」宣告即位

2019-10-22 14:40

俄國小網紅當道 12歲少女IG粉絲230萬

2019-10-22 17:46

北京傳向相關業者 發布美國黃豆免徵報復關稅額度

2019-10-22 21:24

紐時分析川普視野：為何他願意沒拿到好處就撤軍？

2019-10-22 12:12

下海游泳遇鯊魚攻擊 法國遊客失去雙手

2019-10-22 20:54

日本戰後憲法下第2次日皇即位 淡化宗教色彩

2019-10-22 14:44

女性「特別菜單」不標價 餐廳挨罰近200萬

2019-10-22 14:52

德仁天皇即位出現吉兆 雨後現彩虹連富士山都有奇景

2019-10-23 09:17

創紀錄！8華裔當選加拿大國會議員

2019-10-23 00:02

日皇德仁登基 安倍三呼萬歲

2019-10-23 00:03

影／洛杉磯野火燒向名人豪宅區 空拍直擊驚險撤離

2019-10-22 13:15

為了它砍掉好多森林！為什麼棕櫚油對環境傷害如此巨大？

2019-10-22 15:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top