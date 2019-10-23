父規子不隨！金正恩否定金剛山計畫 要拆南韓設施
2019-10-23 10:48
聯合報 編譯胡夢瑋
／即時報導
朝鮮中央通訊社23日報導，北韓領導人金正恩表示，必須拆除金剛山觀光區的南韓設施並且以北韓方法現代化重建。
金剛山和開城工業區是南北韓兩大經濟計畫，也被視為南北韓合作的象徵。
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然而，金正恩日前視察時表示，將金剛山視為南北韓關係的象徵是一個「錯誤的想法」，強調金剛山為北韓領土，該地觀光不應由南韓管控。
金正恩表示，「若南方同胞想要拜訪金剛山，我們永遠歡迎，畢竟金剛山是世界級觀光景點」。
南韓民眾自1998年起可由海路前往金剛山、2003年起可由陸路進入，包括現代峨山集團的南韓企業也在此投資。
然而，2008年一名南韓觀光客誤闖軍事區遭北韓士兵射殺後，南韓宣布暫停金剛山旅遊。南韓投資的設施依然存在金剛山，但因國際試圖制裁北韓迫其放棄核武計畫，南韓至今仍未恢復金剛山旅遊。
金正恩批評，先前拱手讓出旅遊勝地換取利益的政策犯下嚴重錯誤。金剛山是金正恩父親金正日在位時推動的兩韓合作計畫，韓聯社報導指出，金正恩公開批評金剛山觀光計畫決策，等於是批評其父親，實屬罕見。
金正恩表示，金剛山必須納入涵蓋元山葛麻（Wonsan-Kalma）海岸旅遊區的更大觀光區開發計畫。元山葛麻是金正恩掌權後積極推動的主要發展計畫。
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