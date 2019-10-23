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強生脫歐時間表遭國會否決 歐盟料同意英國延後脫歐

2019-10-23 06:34經濟日報 編譯劉忠勇／即時報導

英國首相強生力拚9天內帶領英國正式脫歐的努力宣告失敗，國會否決他急於完成脫歐立法的計畫。歐洲執委會主席圖斯克隨即表示，他將建議歐盟同意英國延後脫歐。

圖斯克並未說明歐盟將於何時決定此議，但他暗示歐盟可能書面同意英國延後脫歐，不必經過高峰會，顯然願意接受英國國會改在1月31日脫歐的主張。英鎊在國會表決後走貶。

強生表決前曾揚言，若脫歐延到明年1月，那麼他將別無選擇，推動國會重新改選，不過強生到下午又閉口不提改選。

強生在他的脫歐法案時間表遭到否決之前，曾一副志在必得的態勢，因為國會以329對299票支持他脫歐協議的基本原則。不料，強生脫歐法案遭國會否決 歐盟料同意英國延後脫歐

接下來的問題是，強生是要決定在歐盟同意的期限內通過他的法案，還是重新選舉。他將面臨的選擇是，他可能勝選掌握多數，或者敗選失去政權給工黨，最後讓整個脫歐大計出現變數。

英國下議院等候脫歐法案時間表的表決結果，這個動議最後遭到否決。歐新社
英國下議院等候脫歐法案時間表的表決結果，這個動議最後遭到否決。歐新社
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脫歐強生英國
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