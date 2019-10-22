詩妮娜被廢之前 IG發文「奉獻身心完成國王心願」

2019-10-22 23:40 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／即時報導



泰國王室8月發布泰王與王妃詩妮娜的合影。 路透社 分享 facebook

馬來西亞英文報「新海峽時報」報導，泰國王妃詩妮娜21日被廢之後，泰國王室官網上所有詩妮娜的照片都被刪除，以詩妮娜為名的IG帳號也遭關閉。詩妮娜22日下落不明。

詩妮娜IG帳號關閉前的最後幾篇貼文中，有一篇強調她對國王忠心耿耿，文章寫道：「詩妮娜王妃奉獻身、心、才智和所有能力，滿足國王瓦吉拉隆功的心願，也就是為國王分擔改善人民生活的責任。」

泰國王室原定24日舉辦「皇家船艦遊行」，這場遊行將是這一年來慶祝瓦吉拉隆功登基的系列活動最終場，不過，幾天前，泰國王室突然宣布遊行延期。

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馬來西亞星報報導，就在本月稍早，瓦吉拉隆功還讓詩妮娜領導「泰王志工團」。志工團成員至少500萬人，繫著黃圍巾、戴著淺藍色帽子，負責清理水溝、刷洗人行道、種植紅樹林等工作，並在大型活動上擔任引導員。

另外，瓦吉拉隆功還讓詩妮娜擔任王室舉辦的冬季慶典Un Ai Rak的首席顧問。這場慶典每年年底在曼谷王宮附近舉行，有一連串文化表演，還有人穿著傳統泰國服飾擺攤。