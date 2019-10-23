創紀錄！8華裔當選加拿大國會議員

2019-10-23 00:02 聯合報 國際中心／綜合報導



今年42歲的董晗鵬13歲自上海移民加拿大。他曾任安大略省自由黨省議員，這次應自由黨徵召參選，選區安省當河谷北，獲得逾5成選民支持，高票當選。 （中央社） 分享 facebook

加拿大廿一日的國會大選有八名華裔當選國會議員，人數創紀錄。

中央社報導，執政黨自由黨國會議員董晗鵬談到爭取台灣移民支持，表示他將秉持追求民主自由、捍衛多元文化價值觀，服務所有選民。

今年加拿大大選有四十名華裔背景人士參選國會議員，參選人數或當選八位均創新高，顯示加拿大華裔參政意願強烈。

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當選的八名華裔議員主要是香港移民及後代。十三歲自上海移民加拿大、國語流利的董晗鵬（Han Dong）是少數例外，未來將是加國聯邦政壇罕見的中國大陸背景第一代移民。

董晗鵬接受中央社專訪時說，雖然身為華裔，加拿大任何政治人物當選就是要服務所有居民，有任何問題他都將盡力協助，不分族裔。

對於自由黨未來如何爭取更多台灣移民的支持和青睞，董晗鵬強調，「我覺得不論出生地是台灣、大陸、香港、澳門或印度，移民加拿大成為公民，就是加拿大人，我們有同樣的價值觀，我們追求民主自由，也捍衛多元文化。我是加拿大人，我現在選的是加拿大聯邦國會議員，應該要看什麼才是對加拿大更好的。我們孩子的未來，才是我們應該注重的。」

四十二歲的董晗鵬曾於二○一四年至二○一八年擔任安大略省自由黨省議員。這次應自由黨徵召出馬參選，獲得選區安省當河谷北逾五成選民支持，高票當選。

被問到加拿大近來與中國大陸的關係陷入低谷，自由黨未來如何將面對？董晗鵬表示，他在加拿大卅年，當然希望加中關係健康，許多華裔人同此心。

關於兩名加拿大人因華為孟晚舟事件遭北京拘禁，董晗鵬說，這段期間總理杜魯多和外長方慧蘭表現非常成熟，竭力設法讓兩名加拿大公民回國。目前談加中關係為時過早，等選舉之後塵埃落定，會繼續推進此事。