在歐非裔移民多 非洲爆人才困境

2019-10-22 21:06 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



聯合國21日公布一份關於非裔移民的報告，揭露出他們在非洲家鄉的困境。(Photo by 影片截圖) 分享 facebook 非洲人為何要冒著生命危險偷渡到歐洲？聯合國工業發展組織21日公布一份關於非裔移民的報告，揭露出非裔移民在非洲家鄉的困境，之所以渡海前往歐洲的原因，以及兩性工作待遇的差異。這份報告的目的是藉由凸顯非洲的發展機會不公，提醒非洲從政者改革避免人才外流。

別無選擇

根據《德國之聲》報導，這份聯合國報告訪問了來自39個國家的1,970位非裔移民，居留在13個歐洲國家，其中91%的移民都是從海上偷渡。

這些非裔移民的動機不僅是為了找更好的工作，相反地，大部分的移民都在自己的家鄉從事相對高薪的工作，主要的理由是讓子女受較好的教育及政治立場因素。特別是政治因素，高達62%的受訪者表示，他們的種族或政治立場使得自己在家鄉不受歡迎；超過四分之三則表示，他們無法改變國內的政治情勢。

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在偷渡的過程中，93%的受訪人承認曾遭遇危險，然而其中遇過危險的人只有2%覺得後悔。《半島電視台》指出，78%的非洲移民曾寄錢回家，平均寄回三分之一的薪水，約略等同家鄉85%的薪資。

女性翻轉機會

另一方面，報告也呈現出兩性工作待遇的差異。女性移民在歐洲大翻身，相較於在家鄉薪資較男性低26%，在歐洲則高出11%，顯示非洲的兩性平權有待進步。此外，有相當高比率的女性寄錢回家鄉，甚至連沒有賺錢的女性也是。

《德國之聲》報導，德國、法國、義大利等國正在研議海上難民的配額制度，顯示歐洲國家態度的轉變。聯合國報告也指出，偷渡去歐洲的移民於2014年開始大幅增加，2015年達到最高峰，之後逐漸走下坡。這份報告正是為了提醒非洲的當政者，改善就業環境以提供人民公平的機會，才能根本解決移民所造成的國際政治問題。

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