日中時隔8年首次海上聯合演習 專家指實際上為了此事

2019-10-22 18:29 聯合報 編譯 聯合報 編譯 陳韋廷 ／即時報導



日本放送協會（NHK）22日報導，日本海上自衛隊驅逐艦「五月雨號」（Samidare）16日在南部海域與中國大陸「太原號」驅逐艦聯合軍演，兩國8年來首次進行聯合軍演。這一最新跡象顯示兩國長期冷淡的關係可能再次升溫，專家則認為兩國實際上是為了建立更好的貿易關係，因為這符合各自的利益。

太原號原本14日要參加「國際觀艦式」活動，但活動最終因強颱哈吉貝重創日本東部而取消，不過日中兩國最終仍決定進行一系列無線電通訊和協調演習。太原號是自2009年以來，首艘訪問日本的中國海軍軍艦。

日本大東文化大學國防以及國際關係專業副教授穆洛伊說：「這都是兩國外交魅力攻勢的一部分，因兩國都試圖修補關係，實際上要讓兩國關係正常化。」

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穆洛伊還表示，東京與北京都希望擺脫對抗，首要目標是為了兩國共同利益建立良好貿易關係。他並指出，兩國關係改善「已有很長一段時間了」，日相安倍晉三自2012年底上台以來，便一直在「試探」中國。