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加國大選拉距 杜魯道陷爭議優勢縮小

2019-10-22 18:15台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

加拿大總理杜魯道醜聞纏身，此次大選要以多數黨組閣會非常困難。（Photo by ...
加拿大總理杜魯道醜聞纏身，此次大選要以多數黨組閣會非常困難。（Photo by Alex Guibord on Flickr under C.C License）
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加拿大沒有政黨可以單獨組閣？加拿大大選將於台灣時間22日開跑，現任總理杜魯道雖然在民調上居於領先，但他跟第二名保守黨的差距正逐漸縮小，而且根據民調，沒有政黨能單獨組閣，這考驗著選前被眾多醜聞纏身的杜魯道能否贏下這次大選。

根據《半島電視台》報導，由總理杜魯道率領的自由黨在2015年贏得大選後，於今年大選尋求連任，但今年自由黨與主要反對黨保守黨的差距非常小。加拿大國會共有338席，執政黨需議拿下170席以上才有機會單獨組閣，就目前民調顯示沒有政黨能在選後單獨組閣。

目前關鍵少數將會落在主張魁北克獨立的「魁人政團」與加拿大極左派新民主黨，不過根據《衛報》最新開票進展，杜魯道可能會贏得國會最大黨席次，但卻不會過半，因此要如何執政、與誰合作將會是接下來所要面對的難題。

整體選情緊繃

由於選前杜魯道關說與他年輕時的醜聞不斷被爆出，讓自由黨的領先優勢不斷下降，保守黨黨魁魁謝爾也不斷打擊杜魯道，並奉勸選民投給保守黨，讓加拿大能有良好的預算平衡，並宣揚保守黨的小政府主義，及幫人民減稅。

《半島》也提到，多倫多下城區是加拿大大選的關鍵搖擺區，可以做為整個大選的縮影，預測整體選情。不過整體而言，加國選情仍呈現緊繃拉鋸的狀態。根據《半島》的隨機街訪，選民會因為在意氣候變遷而不投給自由黨，也有因為開始成家立業而投給社福機制較完善的自由黨。

【更多精采內容，詳見

加拿大保守黨民調
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