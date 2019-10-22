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組聯合內閣失敗 以色列總理納坦雅胡宣布放棄

2019-10-22 18:15台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

納坦雅胡近日宣布放棄組閣，組閣權將轉移至藍白聯盟的甘茲。（Photo by U....
納坦雅胡近日宣布放棄組閣，組閣權將轉移至藍白聯盟的甘茲。（Photo by U.S. Department of State on Flickr under C.C License）
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以色列強人納坦雅胡還是低頭了！以色列總理納坦雅胡近日宣布放棄大選後一個多月的組聯合內閣的努力，把組閣權轉交到第二大黨黨魁甘茲手中。納坦雅胡原想與甘茲組大聯合內閣，但雙方立場差異甚大而失敗。一般認為，甘茲也沒有辦法找到足夠多的盟友跨越組閣門檻61席，因此以色列將會陷入沒有中央政府的困境。

多次嘗試仍難以成功

根據《半島電視台》報導，納坦雅胡所率領的聯合黨（32席）與保守派於9月17日的選舉中，在120席的國會獲得55席，優先獲得組閣權。但由於沒有其他政黨還想參加納坦雅胡的聯盟，讓他只好跟對手，藍白聯盟（33席）的甘茲協商，希望能夠籌組大聯合政府，但甘茲始終都拒絕納坦雅胡的提案。

「我找了甘茲協商，但他一直拒絕我，到後來甚至不理我。」納坦雅胡在聲明中試圖進行政治攻防，責怪甘茲不為團結以色列努力。

在納坦雅胡宣布聲明後，藍白聯盟同時也發布聲明表示，希望透過這次機會組成自由派、且讓以色列更加團結的政府。《半島》也提到，藍白聯盟並不是不希望跟聯合黨組閣，只是他們不希望是由任內貪污醜聞嚴重的納坦雅胡領導政府。面對這些貪汙指控，納坦雅胡辯稱，這些都是對他的政治獵巫。

換人可能結果也一樣

但《CNN》也提到，雖然納坦雅胡無法組閣，但是甘茲可能也是半斤八兩，並沒有辦法找到足夠多的盟友跨越組閣門檻61席，因此以色列將會陷入近1年來沒有中央政府的困境，抑或是與自由派、親阿拉伯政黨組成少數政府組閣。

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