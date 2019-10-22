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瑞士國會新成員 政治素人各擅勝場

2019-10-22 18:13台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

瑞士人民是政治舞台的主角， 20日國會大選中瑞士綠黨支持率大幅上升。圖為瑞士綠黨...
瑞士人民是政治舞台的主角， 20日國會大選中瑞士綠黨支持率大幅上升。圖為瑞士綠黨主席麗茲。（photo by Youtube截圖）
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瑞士國會成員大多是素人！瑞士聯邦議會20日結束新一波改選，但新上任的200名新成員並不急著搬至國會所在地首都伯恩，原因是多數成員並非來自政治領域，許多人原本就有正職工作。瑞士人普遍認為從政是義務，即便身兼數職，依然不妨礙大家參與政治活動的決心。

素人常態參政

根據《The Local》報導，20日瑞士進行聯邦議會成員改選，包括200席下議院及46席上議院成員。然而，此次新上任的200名議會成員卻不急著轉換身分成為全職的國會議員。在瑞士，參選人並不一定是職業政治人物，他們除了國會議員的身分外，大多在自己所隸屬的選區裡也有著與一般人無異的職業。

瑞士人十分相信權力在民，並有「公民立法」的觀念。而國會成員在一般民眾世界及國會殿堂中來回穿梭，也使他們能從人民的角度觀察各項議題，並切身感受政策對民眾的影響。基督教民主人民黨主席費斯特，其另一個身份是退休教師，他說：「當政治人物並不是我們的主要職業，我們通常也不只擁有一種職業身份。」

如何解決利益衝突？瑞士人則另有一套方法。瑞士法律針對遊說立下嚴格的規範，所有具民意基礎的代表必須要通過特別註冊，將他們私人工作及與公共事務的連結公開記錄，以讓大眾監督其作為。換言之，瑞士整體社會有相當程度的公開透明及互信。根據《世界價值觀》調查指出，瑞士人對於國會成員有極高的信任感。

人民主導政治

據《德國之聲》報導，日前剛結束的瑞士國會選舉中，瑞士綠黨得到了13.2%的支持度，相較2015年的國會大選成長了6%。專家認為，瑞士年輕投票者對環境議題的警覺性，是這次投票中訴諸於環保議題政黨大幅成長的主因。

儘管瑞士沒有立即性的環境及生態危機，專家依然提出警示，此阿爾卑斯山國度的冰河正逐漸融化，過去10年來已流失2成的冰河量。瑞士綠黨及綠色自由黨分別在此次選舉中拿下28位及16位的下議院席次，合計超過2成的支持率。

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