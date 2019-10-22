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德防長建議 在敘利亞設置國際安全區

2019-10-22 18:16德國之聲 德國之聲

克朗普-卡倫鮑爾防長（Annegret Kramp-Karrenbauer）對德國之聲表示，她建議，在敘利亞北部地區設置一個國際控制的安全地帶，讓土耳其和俄羅斯也參與其中。

這位部長強調，德國應在考慮到俄羅斯和土耳其的前提下，與法英兩國共同研究這一建議，"我們可能應考慮，為這一進程而任命一名特使"。她表示，可以通過召開國際會議確認這一進程。她稱，"這將是北約歐洲人作出的一個強有力的政治及外交回答"。克朗普-卡倫鮑爾未提及北約伙伴國--美國。

聯邦德國政府稱土耳其在北敘利亞的進軍違反國際法。克朗普-卡倫鮑爾指出，北敘的局勢"直接涉及歐洲的安全利益，也直接涉及德國的安全利益"。

延伸閱讀：停火抑或只是暫停攻勢？

"需有一個強大的歐洲動議"

根據克朗普-卡倫鮑爾的計劃，這個安全區的目標應該是，重新啟動自土耳其進軍北敘以來中止的對伊斯蘭恐怖主義的斗爭。這位德國防長指出，"我認為，為此需有一個強大的歐洲動議。"

此前，德國總理默克爾已建議與法英土舉行共同會議。克朗普-卡倫鮑爾要求，德法雙邊國防委員會應會同英國一起擬定細節。

"它是一種事實，我們必須正視"

同時，這位部長也希望讓土耳其和俄羅斯積極參與這一計劃。她強調指出，"俄羅斯是在敘利亞的最重要玩家之一。不論你喜歡與否，它是一種事實，我們必須正視"。

她希望能為相關談判以及與各方的雙邊談判利用德國目前的聯合國安理會非常任理事國身份。她指出，否則，作為歐洲人，以及作為北約，現在便只能袖手旁觀，看著土耳其和俄羅斯可能的會談的結果。

延伸閱讀：土耳其攻勢帶來新一波敘利亞難民潮

不排除聯邦國防軍參與

德國聯邦國防軍是否、以及如何參與她所建議的安全區，對這一問題，這位國防部長未置可否。她只表示，"德國如何政治應對這一問題、它可能會對聯邦國防軍意味著什麼，這是須由聯邦議院決定的問題。"

這位基民盟主席確信，她的建議在本黨內部可穩獲支持。她透露，她在先已向默克爾總理陳述了自己的這一建議。考慮到執政伙伴社民黨，她指出，政府內部肯定會有討論。不過，她強調，"你可不能只是說，歐洲不能只當看客"，你也應該提出自己的建議，推動討論。

社民黨籍的馬斯外長領導的外交部已表示，防長的建議尚有商榷的必要。

本文章由德國之聲授權提供】

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