美國看日本／紐時：新天皇不是已登基？雅子在現場嗎？

2019-10-22 16:42 聯合報 編譯 聯合報 編譯 馮克芸 ／即時報導



紐約時報22日在報導日本德仁天皇登基儀式時，以標題點出典型西方人對此儀典的看法：「天皇不是已登基嗎？這次他坐上真的很大的王位」。

這篇報導的前言說，德仁天皇當日在183國代表前，正式登上世界最古老王朝的王位，且下個月還有一件「更神祕的事」。但其實所謂「更神祕的事」，就是預定11月14日晚間舉行的「大嘗祭」，那是日本天皇任內僅一次祭典，日皇將以新收割的穀物祭祀祖先與天神。

文中說，近6個月前，德仁天皇已在一項神聖儀式中即位，結果那只是序曲，59歲的德仁22日參加另一項登基儀式，這次才實際坐上一個真的很大的王位。這段描述指的是，德仁登上「高御座」，向海內外正式宣告即位。

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紐時在今年5月初的報導中，對於皇后雅子不得參加德仁天皇當時的即位儀式多所著墨，還說此事會傷日本國際形象。根據皇室典範，新天皇繼承象徵王權的神器時，皇室女性成員不得在殿內。但22日的報導中，紐時指出，這次皇后就在現場。