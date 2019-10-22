黎巴嫩宣布改革 仍難平息眾怒

2019-10-22 16:13 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



黎巴嫩政府雖宣布改革，但民眾仍上街抗議，要求政府下台。（Photo by Harout Arabian on Flickr under C.C License） 分享 facebook 民眾希望政府下台！黎巴嫩由於經濟萎靡、政府效率不彰，引發民眾上街抗議。首相哈里里21日宣布改革方案，但仍無法止息民眾怒火，民眾仍持續上街抗議要求政府要為貪汙負責。黎巴嫩基礎建設低落、官員貪污頻傳下，首相雖宣布改革，仍難平息民眾怒火。

信任瓦解

根據《半島電視台》報導，哈里里在全國電視演說宣布，將削減部分官員一半薪水、廢除該國資訊部以及其它空轉機關，並開始對政府部門進行改革。不過民眾仍感不滿，持續發動抗爭並要求重新大選、及籌組技術官僚內閣，避免政治影響決策。

雖然哈里里在演說中也表示聽見人民心聲，但演說結束後仍有大批民眾聚集在貝魯特街頭，他們唱著國歌並要求政府下台。「即使總理這樣說，我們已經無法相信他說的任何一句話。」抗議民眾表示，民眾與政府之間的互信已經全面瓦解。

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《CNN》提到，黎巴嫩的經濟在過去10年來快速衰退，外加敘利亞內戰造成大量難民湧入，黎巴嫩在收容難民後，原本艱困的經濟更是雪上加霜，政府失能、貪汙的情況普遍，國家的基礎建設陷入癱瘓，都讓民眾難以忍受，根據世界銀行的資料，全國至今有3分之1的人口生活在貧窮線以下。

不過對政府憤怒抗議之外，黎巴嫩民眾之間還是有歡樂的氣氛存在，許多人在抗議的同時也在進行休閒娛樂活動，有小孩在抗議時被嚇到，周圍的民眾還唱著「Baby Sharks」的歌舞逗樂小孩而躍上當地新聞。但這也反映出黎巴嫩民眾對未來的徬徨，不知道國家接下來會發生甚麼事的尷尬處境。

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