哈吉貝颱風重創日本陰影下 日皇德仁即位

2019-10-22 12:10 聯合報 編譯 聯合報 編譯 田思怡 ／即時報導



日皇德仁即位。圖／截取自NHK 分享 facebook

日皇德仁的登基儀式今天（22日）下午1時（台灣時間中午12時）在皇宮宮殿舉行，德仁登上「高御座」，向海內外宣告即位。

受到浣熊颱風帶來的雨勢影響，德仁早上9點在大雨中進行「宫中三殿」儀式，向祖先和神靈報告他即將即位。德仁穿著純白「帛御袍」，頭戴黑冠，冠尾長60公分，出現在宮中三殿迴廊，先進入奉祀著天照大神的賢所進行禮拜，宣讀日本古文所書寫的「御告文」，緊接著到奉祀皇室祖先的皇靈殿、奉祀眾神的神殿，告知即將舉行即位禮。

身穿純白傳統宮廷禮服「十二單」、梳著平安時代貴族女性「大垂髮」的皇后雅子也出現在宮中三殿。雅子穿著的「十二單」層層包裹，十分厚重，連行動都有困難，需要侍從亦步亦趨為她調整。

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「宫中三殿」儀式只有少數政要和皇族出席，包括首相安倍晉三和內閣成員，以及王儲文仁親王。

下午1時，德仁的「即位禮正殿之儀」在皇宮正殿「松之間」舉行，德仁身穿傳統「黃櫨染袍」，登上源自天孫降臨神話的高御座。皇室侍從將象徵皇位的「三神器」中的草薙劍和八戶瓊勾玉（璽），以及公務使用的「國璽」和「御璽」放置在高御座左右的平台上。皇后雅子也登上一旁的「御帳台」。

德仁登基後，首相安倍晉三宣讀「壽詞」祝賀，接著德仁發表即位辭，最後安倍帶領在場來賓向德仁三呼萬歲。

日本政府邀請194個國家與聯合國、歐盟（EU）代表等國內外2000多人觀禮，包括英國王儲查理王子、美國運輸部長趙小蘭、中國大陸國家副主席王岐山等。

日前強颱哈吉貝重創日本，造成80多人喪生，為德仁登基大典蒙上陰影，許多災民仍在搜尋失蹤的親人。為此，日本政府將原訂下午舉行的即位遊行「祝賀御列之儀」延後到11月10日舉行。

此外，在新憲法下首次舉行的平成時代正殿之儀，由於仍依照戰前的模式，引起強烈批評，批評者認為其違反戰後憲法的主權在民和政教分離原則。不過，朝日新聞報導，安倍政府的籌備委員會僅開了三次會，加起來不到一小時，就決定沿襲1990年明仁登基時的模式。