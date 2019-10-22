加拿大杜魯多爭連任 只能組少數黨政府

2019-10-22 11:48 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



加拿大21日舉行國會選舉，投票站全部關閉後，加拿大廣播公司（CBC）預測，總理杜魯多領導的自由黨將可組成少數政府。

最新開票結果顯示，在338席的眾議院席次中，自由黨拿下138席，領先主要對手保守黨的114席。杜魯多需至少贏得170席，才能二度以多數黨組閣。他上次選舉帶領自由黨搶得177席。

少數政府將使杜魯多處在弱勢地位，未來必須獲得左傾的反對黨支持才能推動關鍵立法。但他們不需要找主張魁北克獨立的魁人政團，頗令人鬆一口氣。

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環球郵報預估，自由黨最終可能守住158席，保守黨奪121席，新民主黨（NDP）23席，魁人政團32席，綠黨4席。魁人政團的表現比預期為好，新民主黨則略遜於預期。

投票之前，民調顯示加國各地選戰競爭激烈、難分勝負，保守黨黨魁謝爾（Andrew Scheer）也有機會組閣。初期的開票結果顯示自由和保守兩黨的普選票得票率不分軒輊，都是34%。

現年47歲的杜魯多在選戰最後階段獲得美國前總統歐巴馬的背書，他被視為全球主要民主國家最後剩下的幾個進步派領袖之一。高呼「陽光路線」的杜魯多這次選戰打得很辛苦，因為爆出年輕時塗黑臉疑涉種族歧視的醜聞，以及處理加拿大營建公司貪腐案時涉嫌干預司法，使他備受抨擊。