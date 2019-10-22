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紐時：川普嚷嚷撤軍 中東駐軍反增

2019-10-22 11:40聯合報 編譯季晶晶／即時報導

紐約時報報導，儘管美國總統川普競選時承諾束美國「無休止的戰爭」，但現在派駐在中東的美軍人數比他上任時更多。他並沒有結束戰爭，而是把軍隊由一個衝突區移到另一個去。

目前粗估有20萬美軍派駐海外，分別是：

1、阿富汗：1萬2000-1萬3000人。阿富汗戰爭最多有10萬人，川普上任時約1萬人，但因2017年8月宣布的新策略，增加了幾千人。

2、敘利亞：約200人。2015年時有50名特種部隊士兵，2017年大增至逾2000人，主要是為了打擊伊斯蘭國。伊斯蘭國垮台後，川普要求撤軍，剩下約200人在敘南靠近約旦邊界的小哨站 。

3、伊拉克：約6000人。歐巴馬政府打擊伊斯蘭國分子的行動使駐軍在2016年增加到5000人，但隨美軍由敘北撤至伊拉克西部，人數已經增加至約6000人。

4、沙烏地阿拉伯和其他波斯灣國家：4萬5000人至6萬5000人。因應5月時伊朗的攻擊挑釁，五角大廈加派1萬4000名美軍至波灣國家。該區美軍分布於約旦至阿曼。

5、非洲：6000-7000人。大部集中在薩赫勒地帶，如尼日、查德和馬利各有數百人，以及非洲之角，索馬利亞有特種部隊500人。

6、日本和南韓：總共約7萬8000人。超過2萬8000人在南韓，許多人攜眷。

7、北約國家：逾3萬5000人。冷戰時期為對抗蘇聯，歐洲各地最多有30萬美軍，但在東歐共產主義崩解後，減至約3萬人。去年，美國和北約盟國加派約4500人到波羅的海三國和波蘭，大多在東歐，以阻嚇俄羅斯入侵。

8、其他地區：逾2000人。約250人在菲律賓協助反恐行動。過去6年，約2000名陸戰隊定期派駐北澳，做為太平洋區的反應部隊。

從敘利亞北部撤到伊拉克的美軍。路透
從敘利亞北部撤到伊拉克的美軍。路透
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美軍伊斯蘭國戰爭
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