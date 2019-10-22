內唐亞胡放棄組閣！對手若也不行 以色列第三次選舉
2019-10-22 11:20
聯合報 編譯胡夢瑋
／即時報導
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu ）因無法在國會取得多數支持，21日放棄組閣，讓對手甘茨（Benny Gantz）有機會取代他。
領導右派以色列聯合黨的內唐亞胡表示，他無法在9月國會選舉後組成政府，他將組閣授權交還給以色列總統李佛林，李佛林有意將組閣重責交給甘茨。
70歲的內唐亞胡表示，「過去幾周以來，我盡最大努力要和甘茨協商合作，成立大聯合內閣，盡力避免國會再次改選」。曾任以色列陸軍參謀長的甘茨表示，不會在面臨刑事指控的總理底下工作。
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甘茨將有28天拉攏潛在夥伴，若無法在期限前掌握多數席次組成內閣的話，以色列將舉行4月以來的第三次改選。
內唐亞胡是以色列有史以來任期最久的總理，因貪汙指控，政治實力逐漸衰微。
以色列聯合黨在9月的國會選舉贏得120個席次中的32席，甘茨的藍白黨獲得33席。
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