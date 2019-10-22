北愛爾蘭墮胎、同性婚合法化！ 但販賣墮胎藥仍觸法

2019-10-22 10:35 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



北愛爾蘭墮胎已經除罪化。路透 分享 facebook

北愛爾蘭當地時間21日午夜（台灣時間22日上午7時）過後，墮胎除罪化，同性婚姻合法化。

英國廣播公司報導，墮胎合法化生效至明年3月之間的過渡期，北愛欲墮胎女性仍需前往英格蘭接受墮胎。

英國衛生部及諮詢機構將與提供資訊和醫療服務的第一線醫療人員合作，商討政策及準則，這些政策、準則2020年4月1日將在北愛爾蘭生效。

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今年7月，英國國會通過北愛墮胎除罪化、允許同性結婚的法案。由於北愛的政治僵局未解，當地議會未能在10月21日期限前通過改變英國法案的決議，因此同性結婚合法化以及放寬墮胎規定生效。

在此之前，北愛懷孕女性只有在生命受到威脅或懷孕將造成她長期且嚴重的生理或心理層面影響時，才能墮胎。

在過渡期間，孕婦若有「嚴重胎兒異常或致命的」狀況，可以在北愛接受墮胎。

2020年3月31日前，北愛不會提供例行墮胎服務，但從2020年4月起，北愛兩間醫院會提供墮胎服務，兩間醫院外圍將會有緩衝區，任何在附近阻饒墮胎的民眾將被起訴。

過去八年來有資格執行墮胎的醫生需要再接受相關專業訓練。

據估計，每年約有45名女性被診斷致命胎兒異常，但是必須到北愛以外的地方墮胎，今後，醫療人員可以自由給予英國提供墮胎服務的資訊。如果女性前往普通科診所考慮墮胎，診所可以提供英國中央預訂服務電話號碼，也可以代替她幫忙撥打，但不能進行墮胎手術。

然而，在北愛購買墮胎藥需要處方簽，墮胎藥的銷售和供應仍然是違法的，如果女性服藥後有併發症，可以「在北愛爾蘭尋求醫療協助」。