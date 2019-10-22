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日皇德仁今登基 皇宫附近拖車起火

2019-10-22 10:01聯合報 編譯田思怡／即時報導

日本時事新聞社報導，日皇德仁的登基儀式將於今天（22日）下午在皇宮宮殿舉行。在當天早上5:45左右，東京千代田區永田町的一輛拖車發生火災，火災現場就在皇宮周。東京消防署和東京都警察局表示，沒有發生恐怖攻擊或事件的可能性。

東京消防局稱，一名40多歲的男子說，他的拖車起火。左後輪在行駛過程中破裂起火，火勢在大約1小時15分鐘後熄滅，沒有人受傷，包括駕駛員。拖車裝有六輛二手車。

日皇德仁的登基儀式在皇宮舉行，維安做到最高層級，皇宮附近的安全由東京都警察局和全國警察責負。

日皇德仁的登基儀式將於今天（22日）下午在皇宮宮殿舉行，一大早就有民眾在皇宫門口...
日皇德仁的登基儀式將於今天（22日）下午在皇宮宮殿舉行，一大早就有民眾在皇宫門口 聚集。法新社
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東京警察德仁
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