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加拿大大選 杜魯多的自由黨拿到最先開出的兩席

2019-10-22 08:10聯合報 編譯季晶晶／即時報導

加拿大周一（21日）舉行國會選舉，已陸續開票，根據多倫多太陽報，執政黨自由黨在東岸已拿下兩席。

位於最東邊的紐芬蘭-拉布拉多省投票站已經在當地時間晚間7時率先關閉。該省應選席次占眾院338席裡的七席，爭取連任的總理杜魯多2015年時贏得全部七席，並成功讓所屬的自由黨上台執政。

加拿大全國各地共有六個時區，投票站關閉時間各不相同，最晚的是西岸卑詩省在台灣時間22日上午10時關。

加拿大21日舉行大選，紐芬蘭-拉布拉多省投票站已率先關閉。由於加拿大有六個時區，...
加拿大21日舉行大選，紐芬蘭-拉布拉多省投票站已率先關閉。由於加拿大有六個時區，濱太平洋的卑詩省最晚結束投票。法新社
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