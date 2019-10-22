強生版協議案今再表決遭拒 脫歐恐續延

2019-10-22 00:03 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／報導



英國首相強生（中）要求國會下議院廿一日再度表決脫歐協議，但遭議長以不符議事規則為由拒絕。 （法新社） 分享 facebook

英國首相強生全力推動脫歐協議草案廿一日再度在國會下議院表決，不過議長伯考不准。伯考表示，根據議事規則，同一議案在同一會期不能排入議程討論兩次，強生廿一日推動表決的脫歐協議和上周六的一樣，而下議院當時已處理這項草案，因此他不同意脫歐協議在廿一日交付表決。

接下來，強生政府必須根據上周六國會通過的萊特文修正案，盡速推動脫歐協議配套法案過關，才能設法讓脫歐協議生效。相關草案已在廿一日送交國會審議，但在野黨準備提出配套法案的修正案，內容包括讓英國留在歐盟關稅區、再次舉辦脫歐公投等，與強生的脫歐協議大相逕庭，等於大幅修改協議，執政保守黨將很難接受。

分析家指出，由於國會莫衷一是，英國脫歐很可能再度延後。

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ＢＢＣ指出，如果強生政府的配套法案無法過關或遭大幅修改，強生幾乎就得將脫歐延到十月底之後。一旦歐盟同意英國延後脫歐，強生很可能極力推動國會改選，可能要求下院支持在十月卅一日後提前舉行大選。

不過，提前大選需要三分之二下院議員通過動議，但許多議員不希望提前大選。強生政府也可選擇通過一項簡短、規定提前大選日期的新法律，如此只需獲得下院簡單多數支持。另外，強生政府也可以對自身進行不信任投票。

另一種情況是，假如歐盟並未同意英國延後脫歐，強生政府的配套法案又無法過關，從法律上來說，等於英國國會沒批准脫歐協議，英國將在十月底無協議脫歐。不過，歐盟不太可能反對英國延後脫歐要求，因為英國無協議脫歐對雙方都不利。

最大在野黨工黨的影子脫歐事務大臣施凱爾說，工黨將提出修正案，讓整個英國留在歐盟關稅同盟和單一市場內，並將脫歐協議草案交付公投。

保守黨友黨北愛民主統一黨（ＤＵＰ）反對強生的脫歐協議，工黨想拉攏他們，不過ＤＵＰ黨鞭向農說，「我們不能也不會支持」留在關稅同盟。

強生發言人重申，強生反對留在關稅同盟和再次舉辦公投，「國會已就此表決多次，沒有一次通過」。

下院十九日以十六票差距通過萊特文修正案，要求先制定脫歐協議配套法律，待通過後再來表決脫歐協議。