脫歐膠著 歐盟擬給彈性期限

2019-10-22 00:06 聯合報 國際中心／綜合報導



英國「星期泰晤士報」今天引述外交消息人士報導，英國首相強生的脫歐新方案若本周無法通過，歐盟將同意讓英國脫歐時間延後至明年2月。 （美聯社） 分享 facebook

英國星期泰晤士報引述外交消息人士報導，英國首相強生的脫歐新方案若本周無法獲得英國國會通過，歐盟將同意讓英國脫歐期限延後至明年二月。

報導說，歐盟同意的脫歐期限將是有彈性的，只要強生的脫歐協議獲國會同意，英國可以在十一月、十二月十五日或明年一月提早脫離歐盟。

報導又說，歐盟要等到各成員國政府有機會評估新脫歐協議本周在英國國會過關的機率，才會做出決定。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

路透報導，歐盟官員與外交官說，脫歐延後多久範圍很廣，從僅延一個月至十一月底，到可能延後半年或更久，端看英國情勢發展而定。

儘管英國多數企業界領袖不想見到無協議脫歐，但脫歐不確定性持續也未必較好。英國商會經濟學部門主管提魯表示：「無論下一步發展為何，英國脫歐未決的後遺症將延續到明年。政治上的無作為，已帶來嚴重經濟後果。」

汽車業特別容易受到脫歐計畫變化無常的影響，因產業的供應鏈是及時運作。根據英國「汽車製造商及貿易商協會」統計，英國汽車業為脫歐作準備已花費超過五億英鎊（約新台幣兩百億元）。

英國最大車廠捷豹路華為免本月底脫歐期限過後面臨供應鏈中斷，已讓英國工廠停工一周，脫歐期限過後仍將暫時停產。日本的豐田汽車公司和德國車廠ＢＭＷ也皆宣布計畫暫時在英國停產。

為因應脫歐，藥廠必須囤積供應，以確保英國不會出現基本藥品短缺。藥廠還得在歐盟其他地區的工廠提高產能，以符合脫歐後的監管要求。

英國藥廠阿斯特捷利康估計，他們正花費高達五千萬英鎊（約台幣廿億元）來確保脫歐後能在海外銷售產品。脫歐不確定性造成英國製造業降溫。根據英國商會調查，英國製造業者表示，第三季銷售額、現金流和投資都呈現惡化。