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脫歐膠著 歐盟擬給彈性期限

2019-10-22 00:06聯合報 國際中心／綜合報導

英國「星期泰晤士報」今天引述外交消息人士報導，英國首相強生的脫歐新方案若本周無法...
英國「星期泰晤士報」今天引述外交消息人士報導，英國首相強生的脫歐新方案若本周無法通過，歐盟將同意讓英國脫歐時間延後至明年2月。 （美聯社）
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英國星期泰晤士報引述外交消息人士報導，英國首相強生的脫歐新方案若本周無法獲得英國國會通過，歐盟將同意讓英國脫歐期限延後至明年二月。

報導說，歐盟同意的脫歐期限將是有彈性的，只要強生的脫歐協議獲國會同意，英國可以在十一月、十二月十五日或明年一月提早脫離歐盟。

報導又說，歐盟要等到各成員國政府有機會評估新脫歐協議本周在英國國會過關的機率，才會做出決定。

路透報導，歐盟官員與外交官說，脫歐延後多久範圍很廣，從僅延一個月至十一月底，到可能延後半年或更久，端看英國情勢發展而定。

儘管英國多數企業界領袖不想見到無協議脫歐，但脫歐不確定性持續也未必較好。英國商會經濟學部門主管提魯表示：「無論下一步發展為何，英國脫歐未決的後遺症將延續到明年。政治上的無作為，已帶來嚴重經濟後果。」

汽車業特別容易受到脫歐計畫變化無常的影響，因產業的供應鏈是及時運作。根據英國「汽車製造商及貿易商協會」統計，英國汽車業為脫歐作準備已花費超過五億英鎊（約新台幣兩百億元）。

英國最大車廠捷豹路華為免本月底脫歐期限過後面臨供應鏈中斷，已讓英國工廠停工一周，脫歐期限過後仍將暫時停產。日本的豐田汽車公司和德國車廠ＢＭＷ也皆宣布計畫暫時在英國停產。

為因應脫歐，藥廠必須囤積供應，以確保英國不會出現基本藥品短缺。藥廠還得在歐盟其他地區的工廠提高產能，以符合脫歐後的監管要求。

英國藥廠阿斯特捷利康估計，他們正花費高達五千萬英鎊（約台幣廿億元）來確保脫歐後能在海外銷售產品。脫歐不確定性造成英國製造業降溫。根據英國商會調查，英國製造業者表示，第三季銷售額、現金流和投資都呈現惡化。

英國脫歐歐盟
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