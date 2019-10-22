決定英國脫歐結局的又一周

2019-10-22 08:55 德國之聲 德國之聲



（德國之聲中文網）英國首相強生似乎不是一個有風度的失敗者。在眾議院的"超級星期六"泡湯後，他老大不情願地請求延長退歐期限的致歐盟信函成了人們的笑柄。

本周一，一家蘇格蘭法院要作出裁決，判定這位首相是否犯有蔑視國會或法律罪，原因是，他在請求延期信函上附有另一封信。在此信中，他要求歐盟各成員國政府首腦還是不要延長英國退盟期限，因為，它將"不符合雙方利益"。

下一輪表決

然而，司法爭議不過是分戰場：在下院，托利黨黨團主席裡斯-莫格（Jacob Rees-Mogg）再度安排表決與歐盟達成的退盟協議。不過，議長伯考（John Bercow）是否會同意這麼安排，大成問題，因為，有人指出，第二次表決不過是為了抹去周六遭拒的尷尬。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

還在去冬，伯考議長便已明告特雷莎·梅，政府不能讓議會一直表決同一份議案直到出現合適的結果。當時，梅首相3次試圖讓議案通過議會，皆盡失利。而鑑於伯考議長本月底將走人，因此，再度招致保守陣營的憤怒，他現在已不在乎。所以，一般認為，他會對強生亮紅牌。

昨天，兩名托利黨大佬出現在攝像機前，並聲明，他們現已擁有使議案獲得通過的多數。政府副首相戈夫（Michael Gove）厲聲威脅稱，若議員們到底還是不投贊成票，則他就不能不全面啟動"無協議脫歐"准備程序。同時，外交大臣拉布（Dominic Raab）宣稱，已獲得在議會取勝的多數。此外，他還駁回工黨的指責。工黨稱，勞工權益會因退盟而受到損害。他則擔保說，"在保守黨政府領導下，雇員是有保障的"。

根據多家英國報紙的計算，議會中的票數關系仍十分吃緊，--只要有兩名議員改變想法，投票結果便仍將難以逆料，即使前托利黨叛逆者們中的多數已表示，將支持強生的這一交易。

會有一個"超級星期二"

更可能的是會出現這麼一種局面：周二，議會將首先審議《退盟法》，英國退盟事宜經由該法實施。可這--與同歐盟達成的國際協議不同--，將使反對派獲得足夠機會，提出各種修正案，並至少得以建構退盟的形式。

這樣，議員們便可以責成強生，在過渡期結束後，與歐盟結成關稅同盟；或者，迫使他，無論如何都須堅守"游戲場水平"，平衡對進入內部市場作了規定的規則和法規。最後，也有可能，會再來一次測試，看看議會中目前是否已有贊同第二次公投的多數。長期猶豫後，工黨現在決定，參與公投要求。

即使這一切都於事無補，民族主義政黨--蘇格蘭民族黨（SNP）還能威脅提出不信任投票案，讓政府垮台。這倒反而會讓強生正中下懷：倘國會強迫他簽署這個對歐盟如此友好的退盟協議--強硬派正因此脫離了他--，則他便別無選擇，只能力推重新選舉。

因此，圍繞英國退盟的決定性戰役本周再起。雙方依舊密切觀察著對方，反對派准備好了一攬子驚人提案，以捆住政府的手腳，使之無法實現其退盟交易。一切依舊難以逆料：10月31日是否能實現英國退盟；至本周末強生是否還是首相；--甚至議員們是否會同意上周的"女王致辭"。很可能，議員們會對之說不。

歐盟會同意再度延長……

不管法國總統馬克龍如何不滿，有一點是清楚的：歐盟會再度給予延長期。歐洲人不願以急躁者的面貌出現，並讓英國人吃閉門羹。現任歐盟部長理事會輪值主席、芬蘭首相林內（Antti Rinne）已有相關暗示。當然，重新選舉或第二次公投都需有足夠理由，但反正都還無法確認，缺了這一個或那一個，事情能如何繼續下去。

今年春季，歐盟理事會常任主席圖斯克在給予特雷莎·梅又一次半年寬限期後曾警告說，"可別浪費了你們的時間呦"。但恰恰发生了這一情況--再度延期被浪費了。現在的英國國會與解決方案的距離與當時同樣遙遠。不過，歐盟早已帶著幽默觀察著英國人的自戧，並希望，這出戲能很快落幕。不論如何，它都會不急忙作出延期決定，--直到退盟期限到期兩天之前。情況再度緊張了。而到目前為止，它在最後一刻又煙消雲散。人們應去博彩公司瞧一眼，看看，英國於今年萬聖節退盟的幾率還有多大。

【 本文章由德國之聲授權提供】